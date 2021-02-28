О начале «третьей» волны коронавируса заговорили в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Согласно данным Бельгийского института общественного здравоохранения «Sciensano», число новых случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций в стране резко растет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С 17 по 23 февраля было зарегистрировано в среднем 2 372,9 новых случаев заражения коронавирусом, что на 25% больше, чем неделей ранее.

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Бельгии с начала пандемии составляет 766 654. За последние две недели выявлено 259,7 случаев заражения на 100 тысяч жителей.

В период с 20 по 26 февраля в больницы поступили в среднем 137,9 пациента, что также на 16% больше, чем неделей ранее.

В общей сложности в бельгийских больницах лечатся 1838 пациентов с коронавирусом, что на 77 случае больше цифр предыдущих случаев. При этом 400 пациентов находятся в реанимации.

На данном этапе в Бельгии вакцинировано 461 060 человек (5% населения в возрасте 18 лет и старше), из них 296 169 жителей уже получили две дозы вакцины.

Коэффициент распространения инфекции составил - 1,12, означающий, что одно лицо, инфицированное коронавирусом, заражает в среднем более одного человека, и пандемия снова растет. Бельгийские эксперты видят в указанной статистике начало «третьей волны» пандемии.