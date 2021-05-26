О начале республиканского образовательного проекта «ДНК СТЕПИ» объявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась официальная пресс-конференция первого, экспериментального проекта в интересах устойчивого развития и осознанной моды «ДНК Степи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторами проекта выступают Казахстанская Федерация Клубов ЮНЕСКО совместно с fashion-компанией.

Проект будет состоять из двух частей - образовательная и творческая, где участие в образовательной программе не обязует участвовать в последующем конкурсе рисунков.

«Участие в образовательной программе включает в себя серию тренингов и лекций с целью повышения осведомленности населения об экологической культуре и возможности внесения своего вклада в сохранение Земли, путем обращения к культурному наследию нашего народа. Образовательная часть проекта пройдет с 1 по 7 июня. Творческий конкурс с 8 по 30 июня. Лучшие международные эксперты в области креативной, модной индустрии, дизайна, культурного и исторического наследия проведут для участников проекта лекции на тему: Интеллектуальная и осознанная мода, новые эко-привычки, борьба с перепотреблением и многое другое», - рассказала специалист по связам с общественностью казахстанской федерации клубов ЮНЕСКО Айсулу Аяпбергенова.

По словам соорганизатора проекта Ирины Нечаевой, проект «ДНК Степи» это новый взгляд на экологический образ жизни. Развитие образа жизни в стиле «ЭКО», освоение полезных для сохранения окружающей среды привычки, на основе главных рекомендаций и принципов ЮНЕСКО.

«Во время пандемии люди поняли, насколько актуальна тема экологии. Но мы не знаем, как элементарно везти себя в горах и на площадках, которые доступны нам сегодня. Мы будем говорить о таких вещах, как правильно сортировать мусор и для чего оно нужно. И конечно будем говорить о экологичности отношении. Проект включает в себя образовательную часть. То есть, это не просто конкурс рисунков. Мы хотим охватить больше аудитории и международные эксперты в области креативной, модной индустрии, дизайна, культурного и исторического наследия проведут лекции на тему: Интеллектуальная и осознанная мода, новые эко-привычки, борьба с перепотреблением и многое другое», - cказала Ирина Нечаева.

Гостями мероприятия стали также известные представители fashion индустрии, предпринимательства и социальной благотворительности, туризма и креативного сектора экономики, такие как Данияр Медетов, Лилия Рах, Сакен Жаксыбаев, Аида Кауменова, Алекс Чжен.

«На своем жизненном пути каждый из нас занимался экологичностью и осознанностью отдельно. Но объединить это в сознании было очень тяжело. Мы через моду раскрываем нашу природу. В мире моды случился хаус. Слишком много сбросов в мир, слишком много превратилось в мусор. То, во что вкладывают дизайнеры свои таланты. На сегодня 67 дизайнеров подписали резолюцию, что нельзя делать производство в таком количестве. Так как все это засоряет планету и губит экологию. Мы здесь для того, чтобы быть борцами за чистоту воздуха, за чистоту мира»,- поделилась казахстанский дизайнер Лилия Рах.

Итогом проекта станет выставка «ДНК СТЕПИ», куда войдут лучшие творческие работы, отображающие синергию прошлого и настоящего, истории и будущего. Открытие выставки состоится вместе с церемонией награждения победителей в городе Алматы.

Участие в конкурсе бесплатно. Могут участвовать участники в возрасте от 7-65 лет, (возрастные категории для последующего конкурса рисунков и иллюстрации 7-12, 13-18, 19-65 лет).