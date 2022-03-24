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О начале работы комиссии по демонополизации экономики РК сообщило Правительство

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
24 Марта 2022, 12:05
О начале работы комиссии по демонополизации экономики РК сообщило Правительство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во исполнение поручения Главы государства создана Комиссия по демонополизации экономики при Правительстве РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

В состав Комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены Правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО «Самрук-Казына».

Задачей Комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы Комиссии будут рассматриваться вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.

Сегодня состоялось первое заседание комиссии, на которой с докладами выступили министр финансов РК Е. Жамаубаев, заместитель Генерального прокурора Б. Дембаев и др.

По итогам первого заседания Алихан Смаилов поручил Министерству финансов совместно с уполномоченными государственными органами и АО «Самрук-Казына» в недельный срок внести в Правительство предложения по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов.


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