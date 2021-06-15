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О начале образовательно-практического проекта объявили в ЮНЕСКО

Автор:  
Гульзат Сахова
15 Июня 2021, 13:43
О начале образовательно-практического проекта объявили в ЮНЕСКО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане объявили о старте республиканского образовательно-практического проекта «Молодежь и наследие», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторами нового проекта являются Казахстанская федерация клубов ЮНЕСКО, Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы, при широкой поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, национальной Комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Национального комитета всемирного наследия Республики Казахстан, и АО НК «Kazakhtourism».

Как рассказали в пресс-службе Казахстанской федерации клубов ЮНЕСКО, одной из приоритетных задач является охрана и популяризация объектов Всемирного исторического и природного наследия. С такой целью была задумана глобальная образовательно-просветительская программа по образованию в интересах устойчивого развития «Молодежь и наследие».

«Проект включает в себя продвижение внутреннего национального туризма, популяризацию устойчивого туризма, открытие новых туристических маршрутов и распространение знаний об объектах культурного и исторического наследия. Это главные цели проекта программы, которая абсолютно точно внесет свои положительные коррективы в развитие городов и регионов нашей страны», - пояснили в федерации.

Проект состоит из образовательной, информационно-просветительской, исследовательской и завершающей практической части.

«Став участником грандиозного проекта, вы узнаете все о составлении туристических маршрутов, научитесь создавать аудио и видеогиды, углубите свои знания в области культурного и природного наследия нашей большой страны и, конечно, внесете собственный вклад в развитие устойчивого туризма Казахстана. В проекте могут участвовать молодые люди в возрасте от 16-29 лет, которые будут сформированы в составе 3 участников команды», - отметили в ЮНЕСКО.

По итогам проекта, лучшие участники, помимо бесценного опыта, будут приглашены на церемонию награждения в Алматы и получат в подарок от организаторов проекта шанс посетить самые популярные места на туристической карте Казахстана - путешествие «Сакральный Юг: Тараз, Шымкент, Туркестан».

Прием заявок на проект продлится до 30 июня 2021 года. Подать заявку можно по ссылке.


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