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О «монстре среднего веса» Геннадии Головкине выпустил проморолик DAZN

Автор:  
Багдат Хасенова
4 Декабря 2020, 01:17
О «монстре среднего веса» Геннадии Головкине выпустил проморолик DAZN

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Стриминговая платформа DAZN представила проморолик, посвященный чемпиону мира IBF/IBO в среднем весе из Казахстана Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО), передает МИА «Казинформ».

Ролик под названием «A Middleweight MONSTER. GGG: In A Minute» вышел в аккаунте DAZN в Instagram в преддверии боя Геннадия Головкина с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). В видео представлены яркие моменты боев прославленного боксера.

Напомним, бой между Г. Головкиным и К. Шереметой пройдет 18 декабря (утром 19 декабря по времени Казахстана) на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в штате Флорида, США. В нем казахстанец проведет обязательную защиту титула IBF. Это будет рекордная 21-ая защита чемпионских титулов Г. Головкиным.

«Это не просто бой. Это поединок с большим смыслом. Я всегда с огромным уважением отношусь ко всем своим соперникам. Я действительно соскучился по боксу, и я хотел провести бой в этом году. Моя цель — в рекордный 21-й раз защитить титул чемпиона мира», — сделал заявление после официального анонса боя за титул чемпиона мира спортсмен.


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