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    13:27, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    О мониторинге крупных налогоплательщиков рассказали в КГД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане определены целевые группы крупных налогоплательщиков, имеющие наибольшие риски. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал директор департамента крупных налогоплательщиков КГД Ануар Сулейменов, наряду с превентивными мерами контроля, такими как налоговые проверки, Комитет государственных доходов ведет анализ финансово-хозяйственной деятельности с целью определения фактической налогооблагаемой базы – мониторинг крупных налогоплательщиков.

    «В настоящее время мониторинг осуществляется в соответствии со статьей 132 Налогового кодекса, когда по предварительно проведенному анализу в случае выявления расхождений выставляется требование о представлении документов, подтверждающих правильность исчисления налогов и других обязательных платежей в бюджет. Далее, в случае установления нарушений, крупный налогоплательщик извещается о таких нарушениях с предоставлением права дать письменное пояснение, и только в случае несогласия с представленным пояснением орган государственных доходов выносит мотивированное решение и назначает налоговую проверку по вопросу установленных нарушений», - сказал Ануар Сулейменов на пресс-конференции в СЦК.

    По его словам, для оптимизации мониторинга крупных налогоплательщиков в 2021 году определены целевые группы крупных налогоплательщиков, имеющие наибольшие риски. Так, выставлено 17 требований в рамках налогового мониторинга, в результате проведенной работы налоговые поступления составили 42 млрд тенге.

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