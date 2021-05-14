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    13:05, 14 Май 2021 | GMT +6

    О модернизации АО «Казахфильм» рассказали в Минкультуры

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта рассказали, как будут модернизирована кинокомпания «Казахфильм», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2021 года начата модернизация АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова, которая будет продолжена в течение трех лет. Проект предусматривает техническое переоснащение киностудии, проведение капитального ремонта инженерных сетей и зданий, а также строительство съемочной площадки и другие. Указанные меры позволят вывести киностудию на полную самоокупаемость и даст возможность функционировать в качестве кинофабрики нового поколения», – рассказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова во время встречи с населением.

    Она отметила, что в связи с пандемией распространения коронавируса и введением ограничительных мер съемочные процессы были приостановлены.

    «Несмотря на это, в 2020 году киностудией проведена большая работа по подключению к природному газу за счет спонсорской помощи, что позволило сэкономить около 50 миллионов тенге. С начала 2020 года по сегодняшний день АО «Казахфильм» произведено 27 фильмов, которые приняли участие в 65 международных кинофестивалях и удостоены 32 призов. В текущем году 14 фильмов приняли участие в семи международных кинофестивалях», – проинформировала глава Минкультуры.

    «Ярким примером, демонстрирующим достижения казахстанского кинематогрова можно назвать фильм «Томирис» режиссёра А.Сатаева, который в 2020 году получил Гран-при французского кинофестиваля L'Étrange Festival. Впервые в истории Независимого Казахстана каскадерская группа Nomad Stunts, ставившая трюки в фильме «Томирис», получила премию «Таурус» Мировой академии каскадеров (США). Единственная обладательница премии Каннского фестиваля в СНГ казахстанская актриса Самал Еслямова завоевала награду за «Лучшую женскую роль» в российской национальной кинопремии «НИКА»», – добавила Актоты Раимкулова.



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