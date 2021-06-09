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    15:43, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    О миротворческой миссии Назарбаева в Нагорном Карабахе напомнил российский журналист

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный российский журналист Леонид Млечин высказался о межэтнической политике Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нурсултан Назарбаев осенью 1991 года поехал в Нагорный Карабах с миротворческой миссией. И он рассказывал потом, что был потрясен, увидев накал этих межэтнических противоречий, этой взаимной ненависти. Как рассказывал Назарбаев потом, он поклялся, что сделает все, чтобы в Казахстане никогда подобного не было. А тогда, говорил Назарбаев, многие считали, что именно в Казахстане будут многие этнические противоречия», - сказал Леонид Млечин во время эфира на Youtube-канале «История Леонида Млечина».

    По его мнению, Нурсултан Назарбаев действительно приложил колоссальные усилия, чтобы этого не случилось.

    «Неслучайно в Конституции РК была такая формула, как народ Казахстана – не одна этническая группа, а все нации, живущие на территории страны, образуют единый народ республики. Неслучайно, в 1996 году в Казахстан приехал Евгений Примаков – тогда министр иностранных дел, потом глава Российского Правительства, и отметил роль Президента Назарбаева в межэтническом согласии, которое существует на территории Казахстана. Такова линия и нового Президента страны», - заключил журналист.



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