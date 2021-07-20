О мифах и ложных страхах перед вакцинацией рассказала столичный врач

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Ежедневно в столице выявляют свыше тысячи новых случаев заболевания КВИ. Остановить рост числа заболевших и уберечь граждан от тяжелых последствий болезни по-прежнему может только вакцинация. Об этом говорят специалисты, как местных поликлиник, так и международные эксперты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

По словам врача общей практики городской поликлиники №8 Шолпан Дайрабаевой, среди горожан есть те, кто опасается получать прививку от коронавируса, едва услышав о возможных побочных реакциях после вакцинации. При этом медик отмечает, что проявление таких симптомов, как слабость в теле, суставах, повышение температуры в течение трех дней после иммунизации – вполне допустимое явление. Такая реакция может быть вызвана не только вакциной от коронавируса, но и любой другой.

«Все мы с рождения вакцинируемся. Мало кто возражает от прививки против туберкулеза, коклюша и т.д. А ведь их тоже когда-то разрабатывали, чтобы предотвратить эпидемии и сохранить жизни и здоровье людей. И тогда это удалось, сегодня благодаря вакцине мы не сталкиваемся со вспышками оспы или чумы. Вакцина против коронавируса не является исключением. Она разработана и исследована учеными, чтобы победить, наконец, пандемию и вернуться к нормальной доковидной жизни. Многие боятся прививки, узнав о том, что возможны побочные реакции. Да, в течение трех дней после ее получения действительно возможны повышение температуры тела, озноб, головная, суставная боль. Но это вполне допустимо, таков ответ организма, все зависит от индивидуальных особенностей здоровья человека. Поэтому бояться этого не стоит, лучше в поствакцинальный период беречь себя от излишних нагрузок», - прокомментировала врач.

Еще одной «страшилкой», которой пугают в соцсетях доверчивых граждан, является то, что якобы с вакциной в организм вводят вирус, поэтому вакцинируемый может стать переносчиком КВИ. По словам столичного врача, не стоит верить всему, что пишут в интернете, особенно таким утверждениям, не имеющим научного обоснования.

«Быть переносчиком и уж тем более заразить кого-то коронавирусом человек, прошедший вакцинацию, не может. Да, вводится фрагмент вируса, если мы говорим о «Спутнике V», но его действие направлено лишь на выработку антител к COVID-19. Другие вакцины содержат инактивированный вирус. Ни в одном из случаев нельзя говорить о том, что эти вакцины могут вызвать заражение вирусом!» - подчеркнула Шолпан Дайрабаева.

Напомним, в столице развернуто свыше 100 прививочных пунктов. Вакцинацию против КВИ проводят в учреждениях ПМСП и крупных торговых домах, ТРЦ города.

На сегодня, первый компонент вакцины в Нур-Султане получили свыше 314 тысяч человек, полную иммунизацию прошли около 196 тысяч горожан.