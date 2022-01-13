О мифах и легендах казахской степи рассказали школьники в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские школьники рассказали о связанных с космосом казахских мифах. Челлендж «Мифы и легенды казахской степи» начал действовать в конце ноября, а на зимних каникулах во Дворце школьников имени М.М. Катаева подвели итоги этого проекта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«О мифах и легендах казахской степи рассказали юные школьники Павлодара», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Челлендж «Мифы и легенды казахской степи» начал действовать в конце ноября, а на зимних каникулах во Дворце школьников имени М.М. Катаева подвели итоги этого проекта. Ребятам предлагалось найти информацию о легендах казахской степи, связанных с небом, так как издревле кочевой народ ориентировался по звёздам, Солнцу и Луне. Лучших юных участников челленджа пригласили на экскурсию в обсерваторию и на сеанс в планетарии Дворца школьников.

«Наурузбай Диханали рассказал легенду о Великом хаосе, постигшем Вселенную. В легенде говорится о начале возникновения мироздания, когда верховный бог Тенгри решил прекратить хаос и вбил золотой кол между небом и землёй, - рассказали в ведомстве о проекте ученика. - Золотой кол Тенгри закрепил небо и землю, а конец посоха стал осью мира, вокруг которого держат свой путь Луна, звёзды, Солнце».

Малика Мусабекова нашла миф о возникновении Млечного пути, или, как называл его казахский народ, Кус жолы. По легенде Млечный путь – это пояс бога Тенгри, которым он опоясал небо, тем самым указав путь птицам, когда они летят осенью на юг, а весной обратно.

«Закарина Аида передала участникам челленджа красивую легенду о монументе, находящемся в самом сердце Казахстана – Байтерек. Согласно легенде Байтерек - дерево жизни, ствол которого соединяет два мира, - уточнили организаторы. - На самой вершине, среди ветвей дерева, жила сказочная птица Самрук. Она ежегодно в крону дерева откладывала золотое яйцо - Солнце, которое проглатывал Дракон Айдахар, живший у подножия дерева: это означало вечную борьбу добра и зла, смену времён года и смену дня и ночи».

Были среди участников и самые младшие школьники. Карим Каирденов рассказал о названиях казахских созвездий, значении звёздного неба для кочевого народа.

Ансар Дауренбеков поведал миф тюркских народов о хане и его дочери Луне, в котором говорится, почему Луна так бледна и «печальна».

«Среди материалов челленджа было немало интересных мифов и легенд, связанных с небом. Благодарим всех участников за творческий подход, - обратились инициаторы проекта. - Следующий челлендж в астроклубе Дворца школьников имени М.М. Катаева традиционно начнётся в космическом месяце - апреле».





Фото управления образования Павлодарской области.