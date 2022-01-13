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О международных авиарейсах на 13 января сообщили в МИИР РК

13 Января 2022 11:07
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О международных авиарейсах на 13 января сообщили в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 13 января 2022 года из/в г. Нур-Султан планируется выполнение 32 международных рейсов в/из гг. Москва, Будапешт, Дубаи, Стамбул, Минск, Варшава, Баку, Киев, Ташкент, Екатеринбург, Новосибирск, Пхукет и Коломбо и отменен один рейс в город Франкфурт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

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13 января 2022 года из/в гг. Актау, Шымкент, Туркестан, Атырау, Актобе, Караганда планируется выполнение 31 международных рейсов из/в гг. Анталия, Коломбо, Тбилиси, Калининград, Москва, Ургенч, Дубаи, Стамбул, Нукус, Ереван, Ташкент, Казань, Кутаиси, Амстердам, Гоа.

Информация по г. Алматы в обработке.

Итого по РК планируется выполнение 63 рейсов и отменен один рейс.

Международное авиасообщение г. Нур-Султан полностью восстановлено за исключением рейсов авиакомпаний «Lufthansa».

Международные рейсы из/в Нур-Султана на 13 января 2022 года

№ п/п

Номер рейса

Тип ВС

Аэропорт отправления

Время отправления

Аэропорт прибытия

Время прибытия

Авиакомпания

Статус рейса

Иностранные авиакомпании

1

AFL1956

А333

МОСКВА

01:30

НУР-СУЛТАН

08:05

АЭРОФЛОТ

ПЛАНИРУЕТСЯ

AFL1957

НУР-СУЛТАН

09:50

МОСКВА

10:20

2

FZI1721

B737

ДУБАИ

12:00

НУР-СУЛТАН

18:45

FLY DUBAI

ПЛАНИРУЕТСЯ

FZI1722

НУР-СУЛТАН

19:45

ДУБАИ

23:00

3

WZZ2249

A320

БУДАПЕШТ

12:35

НУР-СУЛТАН

22:40

WIZZ AIR

ПЛАНИРУЕТСЯ

WZZ2250

НУР-СУЛТАН

23:30

БУДАПЕШТ

23:55

4

DLH649

A333

НУР-СУЛТАН

05:45

ФРАНКФУРТ

07:10

LUFTHANSA

ОТМЕНА

5

FZI1721

B737

ДУБАИ

09:10

НУР-СУЛТАН

15:55

FLY DUBAI

ПЛАНИРУЕТСЯ

6

FZI1722

НУР-СУЛТАН

16:55

ДУБАИ

20:10

7

BRU775

B738

МИНСК

20:15

НУР-СУЛТАН

03:15

BELAVIA

ПЛАНИРУЕТСЯ

BRU776

НУР-СУЛТАН

04:15

МИНСК

05:35

8

LOT

B738

НУР-СУЛТАН

13:55

ВАРШАВА

14:20

LOT

ПЛАНИРУЕТСЯ

9

THY354

А320

СТАМБУЛ

03:50

НУР-СУЛТАН

11:50

TURKISH AIRLINES

ПЛАНИРУЕТСЯ

THY355

НУР-СУЛТАН

13:00

СТАМБУЛ

15:40

Казахстанские авиакомпании

10

КС207

B763

НУР-СУЛТАН

07:10

ДУБАИ

10:00

ЭЙР АСТАНА

ПЛАНИРУЕТСЯ

КС208

ДУБАИ

11:00

НУР-СУЛТАН

17:40

11

КС123

А321

НУР-СУЛТАН

08:00

ТАШКЕНТ

09:10

ЭЙР АСТАНА

ПЛАНИРУЕТСЯ

КС124

ТАШКЕНТ

10:40

НУР-СУЛТАН

13:40

12

КС917

А321

НУР-СУЛТАН

19:05

СТАМБУЛ

21:25

ЭЙР АСТАНА

ПЛАНИРУЕТСЯ

КС918

СТАМБУЛ

22:25

НУР-СУЛТАН

06:10+1

13

КС113

B763

НУР-СУЛТАН

11:35

БАКУ

12:55

ЭЙР АСТАНА

ПЛАНИРУЕТСЯ

КС114

БАКУ

13:55

НУР-СУЛТАН

18:55

14

KC103

A321

НУР-СУЛТАН

20:20

КИЕВ

20:50

ЭЙР АСТАНА

ПЛАНИРУЕТСЯ

KC104

КИЕВ

21:50

НУР-СУЛТАН

05:50+1

15

DV 813

B737

НУР-СУЛТАН

09:30

МОСКВА

10:00

SCAT

ПЛАНИРУЕТСЯ

DV 814

МОСКВА

11:20

НУР-СУЛТАН

17:20

ПЛАНИРУЕТСЯ

16

IQ5007

Q400

НУР-СУЛТАН

7:05

ЕКАТЕРИНБУРГ

8:25

QAZAQ AIR

ПЛАНИРУЕТСЯ

IQ5008

ЕКАТЕРИНБУРГ

9:25

НУР-СУЛТАН

12:30

17

IQ5005

Q400

НУР-СУЛТАН

20:15

НОВОСИБИРСК

23:05

QAZAQ AIR

ПЛАНИРУЕТСЯ

IQ5006

НОВОСИБИРСК

00:05

НУР-СУЛТАН

01:00+1

18

КС563

А320

НУР-СУЛТАН

00:00

ПХУКЕТ

10:05

ЭЙР АСТАНА

ПЛАНИРУЕТСЯ

КС563

ПХУКЕТ

11:00

НУР-СУЛТАН

18:20

Международные рейсы из/в Алматы на 13 января 2022 года

№ п/п

Номер рейса

Тип ВС

Аэропорт отправления

Время отправления

Аэропорт прибытия

Время прибытия

Авиакомпания

Статус рейса

1

KC916

А320

АНТАЛЬЯ

21:32(12.01)

АЛМАТЫ

08:35

ЭЙР АСТАНА

ПЛАНИРУЕТСЯ

2

КС168

А320

КОЛОМБО

04:30

АЛМАТЫ

11:35

ЭЙР АСТАНА

ПЛАНИРУЕТСЯ

3

AАR5781

A321

АЛМАТЫ

12:40

СЕУЛ

21:15

ASIANA AIRLINES

ПЛАНИРУЕТСЯ

Международные рейсы из/в Актау на 13 января 2022 года

№ п/п

Номер рейса

Тип ВС

Аэропорт отправления

Время отправления

Аэропорт прибытия

Время прибытия

Авиакомпания

Статус рейса

1

AFL1954

А320

МОСКВА

23:35

АКТАУ

04:25+1

АЭРОФЛОТ

ПЛАНИРУЕТСЯ

2

DV841

B757

АКТАУ

06:00

ТБИЛИСИ

07:10

SCAT

ПЛАНИРУЕТСЯ

DV842

ТБИЛИСИ

15:30

АКТАУ

16:25

3

DV8410

B757

АКТАУ

18:20

ТБИЛИСИ

19:30

SCAT

ПЛАНИРУЕТСЯ

DV8420

ТБИЛИСИ

20:30

АКТАУ

21:30

4

DV819

B757

АКТАУ

13:40

УРГЕНЧ

14:50

SCAT

ПЛАНИРУЕТСЯ

DV820

УРГЕНЧ

15:50

АКТАУ

16:50

5

КС207

A320

АКТАУ

16:45

ДУБАИ

19:10

FLY ARYSTAN

ПЛАНИРУЕТСЯ

КС208

ДУБАИ

07:10+1

АКТАУ

11:45+1

6

THY278

B738

СТАМБУЛ

02:05

АКТАУ

06:15

TURKISH AIRLINES

ПЛАНИРУЕТСЯ

7

DV 817

B737

АКТАУ

09:20

НУКУС

10:20

SCAT

ПЛАНИРУЕТСЯ

DV 818

НУКУС

11:20

АКТАУ

12:20

8

DV 819

B737

АКТАУ

13:20

УРГЕНЧ

14:50

SCAT

ПЛАНИРУЕТСЯ

9

DV 820

B737

УРГЕНЧ

15:50

АКТАУ

16:50

10

DV 848

B737

ЕРЕВАН

02:00

АКТАУ

03:30

SCAT

ПЛАНИРУЕТСЯ

Международные рейсы из/в Туркестана на 13 января 2022 года

№ п/п

Номер рейса

Тип ВС

Аэропорт отправления

Время отправления

Аэропорт прибытия

Время прибытия

Авиакомпания

Статус рейса

1

КС123

А320

ТУРКЕСТАН

13:00

ТАШКЕНТ

12:55

FLY ARYSTAN

ПЛАНИРУЕТСЯ

КС124

ТАШКЕНТ

14:15

ТУРКЕСТАН

16:10

Международные рейсы из/в Актобе на 13 января 2022 года

№ п/п

Номер рейса

Тип ВС

Аэропорт отправления

Время отправления

Аэропорт прибытия

Время прибытия

Авиакомпания

Статус рейса

1

UZB9729

A320

НУКУС

10:40

АКТОБЕ

12:35

УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ

ПЛАНИРУЕТСЯ

UZB9730

АКТОБЕ

14:00

НУКУС

15:50

2

DV 496

B737

СТАМБУЛ

01:15

АКТОБЕ

07:00

SCAT

ПЛАНИРУЕТСЯ

3

DV 823

B737

АКТОБЕ

12:30

ТБИЛИСИ

14:30

SCAT

ПЛАНИРУЕТСЯ

DV 824

ТБИЛИСИ

08:10

АКТОБЕ

11:10

4

IQ507

Q400

АКТОБЕ

17:20

КАЗАНЬ

17:00

QAZAQ AIR

ПЛАНИРУЕТСЯ

5

IQ508

КАЗАНЬ

18:00

АКТОБЕ

21:45

Международные рейсы из/в Атырау на 13 января 2022 года

№ п/п

Номер рейса

Тип ВС

Аэропорт отправления

Время отправления

Аэропорт прибытия

Время прибытия

Авиакомпания

Статус рейса

1

KC7993

A320

АТЫРАУ

09:00

КУТАИСИ

09:50

FLY ARYSTAN

ПЛАНИРУЕТСЯ

KC7994

КУТАИСИ

10:20

АТЫРАУ

13:00

2

КС903

А320

АТЫРАУ

09:00

АМСТЕРДАМ

10:20

ЭЙР АСТАНА

ПЛАНИРУЕТСЯ

КС904

АМСТЕРДАМ

11:25

АТЫРАУ

20:15

Международные рейсы из/в Караганда на 13 января 2022 года

№ п/п

Номер рейса

Тип ВС

Аэропорт отправления

Время отправления

Аэропорт прибытия

Время прибытия

Авиакомпания

Статус рейса

1

KC7949

A320

КАРАГАНДА

17:10

МОСКВА

18:00

FLY ARYSTAN

ПЛАНИРУЕТСЯ

KC7950

МОСКВА

06:15+1

КАРАГАНДА

12:50+1

Международные рейсы из/в Шымкент на 13 января 2022 года

№ п/п

Номер рейса

Тип ВС

Аэропорт отправления

Время отправления

Аэропорт прибытия

Время прибытия

Авиакомпания

Статус рейса

1

КС2253

А320

ШЫМКЕНТ

00:20

ГОА

05:35

ЭЙР АСТАНА

ПЛАНИРУЕТСЯ

КС2254

А320

ГОА

07:25

ШЫМКЕНТ

12:50

ЭЙР АСТАНА

ПЛАНИРУЕТСЯ

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#МИИР РК   #Авиация  
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