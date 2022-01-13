О международных авиарейсах на 13 января сообщили в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 13 января 2022 года из/в г. Нур-Султан планируется выполнение 32 международных рейсов в/из гг. Москва, Будапешт, Дубаи, Стамбул, Минск, Варшава, Баку, Киев, Ташкент, Екатеринбург, Новосибирск, Пхукет и Коломбо и отменен один рейс в город Франкфурт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

13 января 2022 года из/в гг. Актау, Шымкент, Туркестан, Атырау, Актобе, Караганда планируется выполнение 31 международных рейсов из/в гг. Анталия, Коломбо, Тбилиси, Калининград, Москва, Ургенч, Дубаи, Стамбул, Нукус, Ереван, Ташкент, Казань, Кутаиси, Амстердам, Гоа.

Информация по г. Алматы в обработке.

Итого по РК планируется выполнение 63 рейсов и отменен один рейс.

Международное авиасообщение г. Нур-Султан полностью восстановлено за исключением рейсов авиакомпаний «Lufthansa».

Международные рейсы из/в Нур-Султана на 13 января 2022 года

№ п/п Номер рейса Тип ВС Аэропорт отправления Время отправления Аэропорт прибытия Время прибытия Авиакомпания Статус рейса Иностранные авиакомпании 1 AFL1956 А333 МОСКВА 01:30 НУР-СУЛТАН 08:05 АЭРОФЛОТ ПЛАНИРУЕТСЯ AFL1957 НУР-СУЛТАН 09:50 МОСКВА 10:20 2 FZI1721 B737 ДУБАИ 12:00 НУР-СУЛТАН 18:45 FLY DUBAI ПЛАНИРУЕТСЯ FZI1722 НУР-СУЛТАН 19:45 ДУБАИ 23:00 3 WZZ2249 A320 БУДАПЕШТ 12:35 НУР-СУЛТАН 22:40 WIZZ AIR ПЛАНИРУЕТСЯ WZZ2250 НУР-СУЛТАН 23:30 БУДАПЕШТ 23:55 4 DLH649 A333 НУР-СУЛТАН 05:45 ФРАНКФУРТ 07:10 LUFTHANSA ОТМЕНА 5 FZI1721 B737 ДУБАИ 09:10 НУР-СУЛТАН 15:55 FLY DUBAI ПЛАНИРУЕТСЯ 6 FZI1722 НУР-СУЛТАН 16:55 ДУБАИ 20:10 7 BRU775 B738 МИНСК 20:15 НУР-СУЛТАН 03:15 BELAVIA ПЛАНИРУЕТСЯ BRU776 НУР-СУЛТАН 04:15 МИНСК 05:35 8 LOT B738 НУР-СУЛТАН 13:55 ВАРШАВА 14:20 LOT ПЛАНИРУЕТСЯ 9 THY354 А320 СТАМБУЛ 03:50 НУР-СУЛТАН 11:50 TURKISH AIRLINES ПЛАНИРУЕТСЯ THY355 НУР-СУЛТАН 13:00 СТАМБУЛ 15:40 Казахстанские авиакомпании 10 КС207 B763 НУР-СУЛТАН 07:10 ДУБАИ 10:00 ЭЙР АСТАНА ПЛАНИРУЕТСЯ КС208 ДУБАИ 11:00 НУР-СУЛТАН 17:40 11 КС123 А321 НУР-СУЛТАН 08:00 ТАШКЕНТ 09:10 ЭЙР АСТАНА ПЛАНИРУЕТСЯ КС124 ТАШКЕНТ 10:40 НУР-СУЛТАН 13:40 12 КС917 А321 НУР-СУЛТАН 19:05 СТАМБУЛ 21:25 ЭЙР АСТАНА ПЛАНИРУЕТСЯ КС918 СТАМБУЛ 22:25 НУР-СУЛТАН 06:10+1 13 КС113 B763 НУР-СУЛТАН 11:35 БАКУ 12:55 ЭЙР АСТАНА ПЛАНИРУЕТСЯ КС114 БАКУ 13:55 НУР-СУЛТАН 18:55 14 KC103 A321 НУР-СУЛТАН 20:20 КИЕВ 20:50 ЭЙР АСТАНА ПЛАНИРУЕТСЯ KC104 КИЕВ 21:50 НУР-СУЛТАН 05:50+1 15 DV 813 B737 НУР-СУЛТАН 09:30 МОСКВА 10:00 SCAT ПЛАНИРУЕТСЯ DV 814 МОСКВА 11:20 НУР-СУЛТАН 17:20 ПЛАНИРУЕТСЯ 16 IQ5007 Q400 НУР-СУЛТАН 7:05 ЕКАТЕРИНБУРГ 8:25 QAZAQ AIR ПЛАНИРУЕТСЯ IQ5008 ЕКАТЕРИНБУРГ 9:25 НУР-СУЛТАН 12:30 17 IQ5005 Q400 НУР-СУЛТАН 20:15 НОВОСИБИРСК 23:05 QAZAQ AIR ПЛАНИРУЕТСЯ IQ5006 НОВОСИБИРСК 00:05 НУР-СУЛТАН 01:00+1 18 КС563 А320 НУР-СУЛТАН 00:00 ПХУКЕТ 10:05 ЭЙР АСТАНА ПЛАНИРУЕТСЯ КС563 ПХУКЕТ 11:00 НУР-СУЛТАН 18:20

Международные рейсы из/в Алматы на 13 января 2022 года

№ п/п Номер рейса Тип ВС Аэропорт отправления Время отправления Аэропорт прибытия Время прибытия Авиакомпания Статус рейса 1 KC916 А320 АНТАЛЬЯ 21:32(12.01) АЛМАТЫ 08:35 ЭЙР АСТАНА ПЛАНИРУЕТСЯ 2 КС168 А320 КОЛОМБО 04:30 АЛМАТЫ 11:35 ЭЙР АСТАНА ПЛАНИРУЕТСЯ 3 AАR5781 A321 АЛМАТЫ 12:40 СЕУЛ 21:15 ASIANA AIRLINES ПЛАНИРУЕТСЯ

Международные рейсы из/в Актау на 13 января 2022 года

№ п/п Номер рейса Тип ВС Аэропорт отправления Время отправления Аэропорт прибытия Время прибытия Авиакомпания Статус рейса 1 AFL1954 А320 МОСКВА 23:35 АКТАУ 04:25+1 АЭРОФЛОТ ПЛАНИРУЕТСЯ 2 DV841 B757 АКТАУ 06:00 ТБИЛИСИ 07:10 SCAT ПЛАНИРУЕТСЯ DV842 ТБИЛИСИ 15:30 АКТАУ 16:25 3 DV8410 B757 АКТАУ 18:20 ТБИЛИСИ 19:30 SCAT ПЛАНИРУЕТСЯ DV8420 ТБИЛИСИ 20:30 АКТАУ 21:30 4 DV819 B757 АКТАУ 13:40 УРГЕНЧ 14:50 SCAT ПЛАНИРУЕТСЯ DV820 УРГЕНЧ 15:50 АКТАУ 16:50 5 КС207 A320 АКТАУ 16:45 ДУБАИ 19:10 FLY ARYSTAN ПЛАНИРУЕТСЯ КС208 ДУБАИ 07:10+1 АКТАУ 11:45+1 6 THY278 B738 СТАМБУЛ 02:05 АКТАУ 06:15 TURKISH AIRLINES ПЛАНИРУЕТСЯ 7 DV 817 B737 АКТАУ 09:20 НУКУС 10:20 SCAT ПЛАНИРУЕТСЯ DV 818 НУКУС 11:20 АКТАУ 12:20 8 DV 819 B737 АКТАУ 13:20 УРГЕНЧ 14:50 SCAT ПЛАНИРУЕТСЯ 9 DV 820 B737 УРГЕНЧ 15:50 АКТАУ 16:50 10 DV 848 B737 ЕРЕВАН 02:00 АКТАУ 03:30 SCAT ПЛАНИРУЕТСЯ

Международные рейсы из/в Туркестана на 13 января 2022 года

№ п/п Номер рейса Тип ВС Аэропорт отправления Время отправления Аэропорт прибытия Время прибытия Авиакомпания Статус рейса 1 КС123 А320 ТУРКЕСТАН 13:00 ТАШКЕНТ 12:55 FLY ARYSTAN ПЛАНИРУЕТСЯ КС124 ТАШКЕНТ 14:15 ТУРКЕСТАН 16:10

Международные рейсы из/в Актобе на 13 января 2022 года

№ п/п Номер рейса Тип ВС Аэропорт отправления Время отправления Аэропорт прибытия Время прибытия Авиакомпания Статус рейса 1 UZB9729 A320 НУКУС 10:40 АКТОБЕ 12:35 УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ ПЛАНИРУЕТСЯ UZB9730 АКТОБЕ 14:00 НУКУС 15:50 2 DV 496 B737 СТАМБУЛ 01:15 АКТОБЕ 07:00 SCAT ПЛАНИРУЕТСЯ 3 DV 823 B737 АКТОБЕ 12:30 ТБИЛИСИ 14:30 SCAT ПЛАНИРУЕТСЯ DV 824 ТБИЛИСИ 08:10 АКТОБЕ 11:10 4 IQ507 Q400 АКТОБЕ 17:20 КАЗАНЬ 17:00 QAZAQ AIR ПЛАНИРУЕТСЯ 5 IQ508 КАЗАНЬ 18:00 АКТОБЕ 21:45

Международные рейсы из/в Атырау на 13 января 2022 года

№ п/п Номер рейса Тип ВС Аэропорт отправления Время отправления Аэропорт прибытия Время прибытия Авиакомпания Статус рейса 1 KC7993 A320 АТЫРАУ 09:00 КУТАИСИ 09:50 FLY ARYSTAN ПЛАНИРУЕТСЯ KC7994 КУТАИСИ 10:20 АТЫРАУ 13:00 2 КС903 А320 АТЫРАУ 09:00 АМСТЕРДАМ 10:20 ЭЙР АСТАНА ПЛАНИРУЕТСЯ КС904 АМСТЕРДАМ 11:25 АТЫРАУ 20:15

Международные рейсы из/в Караганда на 13 января 2022 года

№ п/п Номер рейса Тип ВС Аэропорт отправления Время отправления Аэропорт прибытия Время прибытия Авиакомпания Статус рейса 1 KC7949 A320 КАРАГАНДА 17:10 МОСКВА 18:00 FLY ARYSTAN ПЛАНИРУЕТСЯ KC7950 МОСКВА 06:15+1 КАРАГАНДА 12:50+1

Международные рейсы из/в Шымкент на 13 января 2022 года