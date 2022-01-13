О международных авиарейсах на 13 января сообщили в МИИР РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 13 января 2022 года из/в г. Нур-Султан планируется выполнение 32 международных рейсов в/из гг. Москва, Будапешт, Дубаи, Стамбул, Минск, Варшава, Баку, Киев, Ташкент, Екатеринбург, Новосибирск, Пхукет и Коломбо и отменен один рейс в город Франкфурт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.
13 января 2022 года из/в гг. Актау, Шымкент, Туркестан, Атырау, Актобе, Караганда планируется выполнение 31 международных рейсов из/в гг. Анталия, Коломбо, Тбилиси, Калининград, Москва, Ургенч, Дубаи, Стамбул, Нукус, Ереван, Ташкент, Казань, Кутаиси, Амстердам, Гоа.
Информация по г. Алматы в обработке.
Итого по РК планируется выполнение 63 рейсов и отменен один рейс.
Международное авиасообщение г. Нур-Султан полностью восстановлено за исключением рейсов авиакомпаний «Lufthansa».
Международные рейсы из/в Нур-Султана на 13 января 2022 года
|
№ п/п
|
Номер рейса
|
Тип ВС
|
Аэропорт отправления
|
Время отправления
|
Аэропорт прибытия
|
Время прибытия
|
Авиакомпания
|
Статус рейса
|
Иностранные авиакомпании
|
1
|
AFL1956
|
А333
|
МОСКВА
|
01:30
|
НУР-СУЛТАН
|
08:05
|
АЭРОФЛОТ
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
AFL1957
|
НУР-СУЛТАН
|
09:50
|
МОСКВА
|
10:20
|
2
|
FZI1721
|
B737
|
ДУБАИ
|
12:00
|
НУР-СУЛТАН
|
18:45
|
FLY DUBAI
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
FZI1722
|
НУР-СУЛТАН
|
19:45
|
ДУБАИ
|
23:00
|
3
|
WZZ2249
|
A320
|
БУДАПЕШТ
|
12:35
|
НУР-СУЛТАН
|
22:40
|
WIZZ AIR
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
WZZ2250
|
НУР-СУЛТАН
|
23:30
|
БУДАПЕШТ
|
23:55
|
4
|
DLH649
|
A333
|
НУР-СУЛТАН
|
05:45
|
ФРАНКФУРТ
|
07:10
|
LUFTHANSA
|
ОТМЕНА
|
5
|
FZI1721
|
B737
|
ДУБАИ
|
09:10
|
НУР-СУЛТАН
|
15:55
|
FLY DUBAI
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
6
|
FZI1722
|
НУР-СУЛТАН
|
16:55
|
ДУБАИ
|
20:10
|
7
|
BRU775
|
B738
|
МИНСК
|
20:15
|
НУР-СУЛТАН
|
03:15
|
BELAVIA
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
BRU776
|
НУР-СУЛТАН
|
04:15
|
МИНСК
|
05:35
|
8
|
LOT
|
B738
|
НУР-СУЛТАН
|
13:55
|
ВАРШАВА
|
14:20
|
LOT
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
9
|
THY354
|
А320
|
СТАМБУЛ
|
03:50
|
НУР-СУЛТАН
|
11:50
|
TURKISH AIRLINES
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
THY355
|
НУР-СУЛТАН
|
13:00
|
СТАМБУЛ
|
15:40
|
Казахстанские авиакомпании
|
10
|
КС207
|
B763
|
НУР-СУЛТАН
|
07:10
|
ДУБАИ
|
10:00
|
ЭЙР АСТАНА
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
КС208
|
ДУБАИ
|
11:00
|
НУР-СУЛТАН
|
17:40
|
11
|
КС123
|
А321
|
НУР-СУЛТАН
|
08:00
|
ТАШКЕНТ
|
09:10
|
ЭЙР АСТАНА
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
КС124
|
ТАШКЕНТ
|
10:40
|
НУР-СУЛТАН
|
13:40
|
12
|
КС917
|
А321
|
НУР-СУЛТАН
|
19:05
|
СТАМБУЛ
|
21:25
|
ЭЙР АСТАНА
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
КС918
|
СТАМБУЛ
|
22:25
|
НУР-СУЛТАН
|
06:10+1
|
13
|
КС113
|
B763
|
НУР-СУЛТАН
|
11:35
|
БАКУ
|
12:55
|
ЭЙР АСТАНА
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
КС114
|
БАКУ
|
13:55
|
НУР-СУЛТАН
|
18:55
|
14
|
KC103
|
A321
|
НУР-СУЛТАН
|
20:20
|
КИЕВ
|
20:50
|
ЭЙР АСТАНА
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
KC104
|
КИЕВ
|
21:50
|
НУР-СУЛТАН
|
05:50+1
|
15
|
DV 813
|
B737
|
НУР-СУЛТАН
|
09:30
|
МОСКВА
|
10:00
|
SCAT
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
DV 814
|
МОСКВА
|
11:20
|
НУР-СУЛТАН
|
17:20
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
16
|
IQ5007
|
Q400
|
НУР-СУЛТАН
|
7:05
|
ЕКАТЕРИНБУРГ
|
8:25
|
QAZAQ AIR
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
IQ5008
|
ЕКАТЕРИНБУРГ
|
9:25
|
НУР-СУЛТАН
|
12:30
|
17
|
IQ5005
|
Q400
|
НУР-СУЛТАН
|
20:15
|
НОВОСИБИРСК
|
23:05
|
QAZAQ AIR
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
IQ5006
|
НОВОСИБИРСК
|
00:05
|
НУР-СУЛТАН
|
01:00+1
|
18
|
КС563
|
А320
|
НУР-СУЛТАН
|
00:00
|
ПХУКЕТ
|
10:05
|
ЭЙР АСТАНА
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
КС563
|
ПХУКЕТ
|
11:00
|
НУР-СУЛТАН
|
18:20
Международные рейсы из/в Алматы на 13 января 2022 года
|
№ п/п
|
Номер рейса
|
Тип ВС
|
Аэропорт отправления
|
Время отправления
|
Аэропорт прибытия
|
Время прибытия
|
Авиакомпания
|
Статус рейса
|
1
|
KC916
|
А320
|
АНТАЛЬЯ
|
21:32(12.01)
|
АЛМАТЫ
|
08:35
|
ЭЙР АСТАНА
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
2
|
КС168
|
А320
|
КОЛОМБО
|
04:30
|
АЛМАТЫ
|
11:35
|
ЭЙР АСТАНА
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
3
|
AАR5781
|
A321
|
АЛМАТЫ
|
12:40
|
СЕУЛ
|
21:15
|
ASIANA AIRLINES
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
Международные рейсы из/в Актау на 13 января 2022 года
|
№ п/п
|
Номер рейса
|
Тип ВС
|
Аэропорт отправления
|
Время отправления
|
Аэропорт прибытия
|
Время прибытия
|
Авиакомпания
|
Статус рейса
|
1
|
AFL1954
|
А320
|
МОСКВА
|
23:35
|
АКТАУ
|
04:25+1
|
АЭРОФЛОТ
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
2
|
DV841
|
B757
|
АКТАУ
|
06:00
|
ТБИЛИСИ
|
07:10
|
SCAT
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
DV842
|
ТБИЛИСИ
|
15:30
|
АКТАУ
|
16:25
|
3
|
DV8410
|
B757
|
АКТАУ
|
18:20
|
ТБИЛИСИ
|
19:30
|
SCAT
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
DV8420
|
ТБИЛИСИ
|
20:30
|
АКТАУ
|
21:30
|
4
|
DV819
|
B757
|
АКТАУ
|
13:40
|
УРГЕНЧ
|
14:50
|
SCAT
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
DV820
|
УРГЕНЧ
|
15:50
|
АКТАУ
|
16:50
|
5
|
КС207
|
A320
|
АКТАУ
|
16:45
|
ДУБАИ
|
19:10
|
FLY ARYSTAN
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
КС208
|
ДУБАИ
|
07:10+1
|
АКТАУ
|
11:45+1
|
6
|
THY278
|
B738
|
СТАМБУЛ
|
02:05
|
АКТАУ
|
06:15
|
TURKISH AIRLINES
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
7
|
DV 817
|
B737
|
АКТАУ
|
09:20
|
НУКУС
|
10:20
|
SCAT
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
DV 818
|
НУКУС
|
11:20
|
АКТАУ
|
12:20
|
8
|
DV 819
|
B737
|
АКТАУ
|
13:20
|
УРГЕНЧ
|
14:50
|
SCAT
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
9
|
DV 820
|
B737
|
УРГЕНЧ
|
15:50
|
АКТАУ
|
16:50
|
10
|
DV 848
|
B737
|
ЕРЕВАН
|
02:00
|
АКТАУ
|
03:30
|
SCAT
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
Международные рейсы из/в Туркестана на 13 января 2022 года
|
№ п/п
|
Номер рейса
|
Тип ВС
|
Аэропорт отправления
|
Время отправления
|
Аэропорт прибытия
|
Время прибытия
|
Авиакомпания
|
Статус рейса
|
1
|
КС123
|
А320
|
ТУРКЕСТАН
|
13:00
|
ТАШКЕНТ
|
12:55
|
FLY ARYSTAN
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
КС124
|
ТАШКЕНТ
|
14:15
|
ТУРКЕСТАН
|
16:10
Международные рейсы из/в Актобе на 13 января 2022 года
|
№ п/п
|
Номер рейса
|
Тип ВС
|
Аэропорт отправления
|
Время отправления
|
Аэропорт прибытия
|
Время прибытия
|
Авиакомпания
|
Статус рейса
|
1
|
UZB9729
|
A320
|
НУКУС
|
10:40
|
АКТОБЕ
|
12:35
|
УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
UZB9730
|
АКТОБЕ
|
14:00
|
НУКУС
|
15:50
|
2
|
DV 496
|
B737
|
СТАМБУЛ
|
01:15
|
АКТОБЕ
|
07:00
|
SCAT
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
3
|
DV 823
|
B737
|
АКТОБЕ
|
12:30
|
ТБИЛИСИ
|
14:30
|
SCAT
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
DV 824
|
ТБИЛИСИ
|
08:10
|
АКТОБЕ
|
11:10
|
4
|
IQ507
|
Q400
|
АКТОБЕ
|
17:20
|
КАЗАНЬ
|
17:00
|
QAZAQ AIR
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
5
|
IQ508
|
КАЗАНЬ
|
18:00
|
АКТОБЕ
|
21:45
Международные рейсы из/в Атырау на 13 января 2022 года
|
№ п/п
|
Номер рейса
|
Тип ВС
|
Аэропорт отправления
|
Время отправления
|
Аэропорт прибытия
|
Время прибытия
|
Авиакомпания
|
Статус рейса
|
1
|
KC7993
|
A320
|
АТЫРАУ
|
09:00
|
КУТАИСИ
|
09:50
|
FLY ARYSTAN
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
KC7994
|
КУТАИСИ
|
10:20
|
АТЫРАУ
|
13:00
|
2
|
КС903
|
А320
|
АТЫРАУ
|
09:00
|
АМСТЕРДАМ
|
10:20
|
ЭЙР АСТАНА
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
КС904
|
АМСТЕРДАМ
|
11:25
|
АТЫРАУ
|
20:15
Международные рейсы из/в Караганда на 13 января 2022 года
|
№ п/п
|
Номер рейса
|
Тип ВС
|
Аэропорт отправления
|
Время отправления
|
Аэропорт прибытия
|
Время прибытия
|
Авиакомпания
|
Статус рейса
|
1
|
KC7949
|
A320
|
КАРАГАНДА
|
17:10
|
МОСКВА
|
18:00
|
FLY ARYSTAN
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
KC7950
|
МОСКВА
|
06:15+1
|
КАРАГАНДА
|
12:50+1
Международные рейсы из/в Шымкент на 13 января 2022 года
|
№ п/п
|
Номер рейса
|
Тип ВС
|
Аэропорт отправления
|
Время отправления
|
Аэропорт прибытия
|
Время прибытия
|
Авиакомпания
|
Статус рейса
|
1
|
КС2253
|
А320
|
ШЫМКЕНТ
|
00:20
|
ГОА
|
05:35
|
ЭЙР АСТАНА
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
|
КС2254
|
А320
|
ГОА
|
07:25
|
ШЫМКЕНТ
|
12:50
|
ЭЙР АСТАНА
|
ПЛАНИРУЕТСЯ
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