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    17:48, 02 Март 2021 | GMT +6

    О международном опыте борьбы с кибербуллингом рассказали в МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал планы по введению в законодательство понятий «буллинг» и «кибербуллинг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На наш взгляд, введение понятий «буллинг», «кибербуллинг» в законодательство позволит обозначить круг проблемных вопросов и комплексно подходить к их решению», - сказал Марат Кожаев на брифинге в СЦК.

    Он привел международные примеры борьбы с такими явлениями.

    «В Великобритании педагоги проходят спецподготовку для предотвращения всех форм кибербуллинга. Во Франции учителя следят за блогами учеников и помогают жертвам, агрессорам грозит исключение из школы. В Канаде методики предотвращения кибербулинга в школах занимаются крупные организации, в которую входят 130 ученых исследователей», - отметил представитель МВД.

    «В Японии с 2013 года действует закон о развитии мер для предотвращения издевательств. Каждая школа самостоятельно должна выработать основы школьной политики для предотвращения издевательств», - добавил М. Кожаев.

    Ранее также сообщалось, что за прошедший год 143 подростка совершили суицид, а 306 несовершеннолетних совершили попытку суицида.

    Напомним, редакцию понятия «буллинг» выработают в Казахстане.

    1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

    В рамках Послания Президент подчеркнул, что настало время принять законодательные меры по защите граждан от кибербуллинга.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Права человека Общество Послание Президента РК-2020 Правоохранительные органы Молодежь
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