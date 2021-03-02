О международном опыте борьбы с кибербуллингом рассказали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал планы по введению в законодательство понятий «буллинг» и «кибербуллинг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На наш взгляд, введение понятий «буллинг», «кибербуллинг» в законодательство позволит обозначить круг проблемных вопросов и комплексно подходить к их решению», - сказал Марат Кожаев на брифинге в СЦК.

Он привел международные примеры борьбы с такими явлениями.

«В Великобритании педагоги проходят спецподготовку для предотвращения всех форм кибербуллинга. Во Франции учителя следят за блогами учеников и помогают жертвам, агрессорам грозит исключение из школы. В Канаде методики предотвращения кибербулинга в школах занимаются крупные организации, в которую входят 130 ученых исследователей», - отметил представитель МВД.

«В Японии с 2013 года действует закон о развитии мер для предотвращения издевательств. Каждая школа самостоятельно должна выработать основы школьной политики для предотвращения издевательств», - добавил М. Кожаев.

Ранее также сообщалось, что за прошедший год 143 подростка совершили суицид, а 306 несовершеннолетних совершили попытку суицида.

Напомним, редакцию понятия «буллинг» выработают в Казахстане.

1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

В рамках Послания Президент подчеркнул, что настало время принять законодательные меры по защите граждан от кибербуллинга.