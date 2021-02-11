О методах борьбы с преступностью в Алматы рассказал глава полиции города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов в режиме онлайн провел отчетную встречу перед жителями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодная отчетная встреча перед жителями и гостями города состоялась онлайн в эфире телеканала «Алматы».

«В 2020 году деятельность полиции Алматы была направлена на реализацию требований Послания Президента РК, а также поручений министра внутренних дел, объявившим текущий год – годом профилактики. Таким образом, в результате принятых мер в минувшем году удалось снизить уровень преступности в городе на 47,8%, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений в 2,5 раза. Улучшилась и раскрываемость преступлений. Преступлений, совершенных в общественных местах, стало меньше в четыре раза. Как показал анализ, причинами снижения преступности в городе стали ужесточение карантинных мер, установление модульных постов, перевод 30% полка патрульной полиции на пешее патрулирование», - отчитался начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

По данным спикера, принятые ограничительные меры показали, что основная часть преступлений в городе совершается именно иногородними.

«Кадровый и материально-технический потенциал Департамента позволяет нам успешно выполнять возложенные на нас задачи, на должном уровне обеспечивать правопорядок в самом крупном мегаполисе страны, а также защищать конституционные права граждан», - резюмировал Канат Таймерденов.

Он сообщил, что анализ приемов граждан, проведенный по итогам года, свидетельствует о том, что горожане обеспокоены четырьмя основными вопросами.

«Первое – это загруженность телефонной линии «102». Принятыми мерами решена проблема по дозвону в эту службу. Для улучшения качества обслуживания абонентов, отключена функция коммутации с другими подразделениями, удвоено число операторов, введен двухсменный график работы. Эти меры позволили снизить занятость линий ЦОУ до 15%. Второе - длительное прибытие сотрудников полиции на места ДТП для их оформления. Для решения данной проблемы мы специально обучили личный состав, для того чтобы они имели навыки оформления дорожно-транспортных происшествий. С 1 сентября 2020 года оформление аварий без пострадавших осуществляется сотрудниками полка патрульной полиции и специализированного батальона, а происшествия со смертельным исходом оформляет дознаватель, специализирующийся исключительно на этой линии работы. В результате жалобы граждан на несвоевременное прибытие экипажей сократились в разы, повысилась оперативность», - сказал Канат Таймерденов.

Третьим актуальным вопрос спикер отметил борьбу с кражами чужого имущества.

«Принимая во внимание тот факт, что на начало прошлого года удельный вес всех краж не только в городе Алматы, но и по всей стране составлял более 70%, мы приняли комплекс мер, направленных на профилактику и раскрытие этого вида преступлений. Для достижения этой цели две трети сотрудников криминальной полиции задействованы на раскрытие краж. В совокупности четверть краж составляют карманные кражи, которые в большинстве своем совершены в общественном транспорте. Нами инициирована установка камер видеонаблюдения в общественном транспорте, что впоследствии позволило снизить регистрацию карманных краж и улучшить их раскрываемость. Регистрация карманных краж снизилась на 70%.

Четвертое - это распространение наркотических средств. За прошлый год Департаментом полиции выявлено 445 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Изъято из незаконного оборота 320 кг наркотических средств, в том числе синтетических наркотиков 129 кг. Вместе с тем, за истекший год в Республике выявлено и ликвидировано семь лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков, из них пять выявлено силами полиции Алматы. Пресечена преступная деятельность двух организованных преступных групп, занимавшихся бесконтактным сбытом наркотических средств. К уголовной ответственности в сфере нелегального оборота наркотиков привлечено 400 человек, которые в дальнейшем были осуждены к длительным срокам заключения. Мы также занимаемся блокировкой интернет-сайтов, содержащих информацию о распространении наркотических средств и психотропных веществ. В истекшем году заблокировано 247 аналогичных ресурсов», - подытожил Канат Таймерденов.