О метеоусловиях в городах страны сообщили синоптики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 марта во всех городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ»
По информации РГП «Казгидромет», 8 марта неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Как сообщалось, 8 марта в Казахстане ожидаются осадки.