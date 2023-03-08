О метеоусловиях в городах страны сообщили синоптики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 марта во всех городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ»

По информации РГП «Казгидромет», 8 марта неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, 8 марта в Казахстане ожидаются осадки.