+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О метеоусловиях в городах РК рассказали синоптики

29 Июля 2021 03:00
Поделиться:
О метеоусловиях в городах РК рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия ожидаются 29 июля в большинстве городов республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Погода без осадков ожидается 29 июля в Казахстане
Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана Какие метеоусловия будут в Казахстане 28 июля Какие  метеоусловия ожидаются в Казахстане 27 июля

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Казгидромет  
Поделиться:
Новости по теме
Погода без осадков ожидается 29 июля в Казахстане
Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана
Какие метеоусловия будут в Казахстане 28 июля
Какие  метеоусловия ожидаются в Казахстане 27 июля
Популярное
1 В каком формате начнут обучение казахстанские школьники в сентябре
2 Пойдут ли в школу казахстанские дети и когда начнется их вакцинация
3 Понастроили хибар вдоль дорог - аким СКО о придорожном сервисе
4 Новые кадровые назначения произвели в СКО
5 75 избранных акимов вступили в должность в Карагандинской области
Читайте также
Ущерб свыше 3 млн тенге нанесли браконьеры в Павлодарской области
Более 42 тысяч тонн мусора утилизировали в столице
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив