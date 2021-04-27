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    05:05, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    О метеоусловиях в городах Казахстана рассказали синоптики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 27 апреля рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    27 апреля 2021 года в городах Казахстана не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. В Алматы, Актобе, Балхаше, Караганде, Нур-Султане, Таразе, Темиртау, Усть-Каменогорске, Шымкенте метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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