О метеоусловиях в городах Казахстана 25 мая рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 25 мая рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

В Нур-Султане и Шымкенте 25 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Кокшетау, Костанае, Кызылорде, Павлодаре, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).