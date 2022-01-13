О метели, тумане и гололеде предупредили жителей Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О метели, тумане и гололеде предупредили жителей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 января на западе, юге и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе и в центре области порывы 15-20 м/с», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предупреждает: при тумане следите за изменениями погоды и информацией о введенных ограничениях. П ешеходы должны проходить только в обозначенном месте. В случае, если водителям придется выезжать на дорогу, сбавьте скорость в районе тумана. Если видимость на дороге не превышает 2 метров, необходимо остановить движение.

Меры предосторожности при гололеде:

- не торопитесь, твердо делая каждый шаг. При спешке опасность усиливается: человек может поскользнуться и споткнуться. Если обувь слишком скользкая, на нее можно наклеить поролон, пластырь, изоленту или натереть дно песком. Если нога поскользнулась, необходимо согнуть колено и присесть. При падении старайтесь скатиться и мягко опуститься на землю. Не беспокойтесь о том, чтобы сохранить предмет в руках. При падении не спешите быстро вставать, убедитесь, что нет травм. В случае невозможности встать или получения травмы обратитесь за помощью к окружающим. Во время гололеда не подходите к движущемуся транспорту.

Меры предосторожности при сильном ветре:

- если сильный ветер застал вас на улице, следует укрыться внутри капитальных строений и сооружений. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крышами возможно падение шифера и других кровельных материалов. Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли, сорванные ветром. Смертельно опасно подходить к оборвавшимся электропроводам.

Также следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.