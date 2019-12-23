О метели предупредили жителей ряда регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метель, туман и ветер ожидаются в нескольких регионах 24 декабря в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Так, в Акмолинской области 24 декабря местами ожидается метель. Ветер

юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Атырауской области 24 декабря местами ожидается ветер юго-восточный 15-20

м/с. В Атырау днем 24 декабря ожидается ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.

В Костанайской области 24 декабря местами ожидаются метель, туман, ветер

юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области 24 декабря ожидается снег, местами низовая метель. Ветер юго-западный местами порывы 15-20 м/с.

В Павлодаре днем 24 декабря ожидаются снег, низовая метель. Ветер

юго-западный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90 %.

В Северо-Казахстанской области 24 декабря ожидается снег. Местами

метель, туман. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с.

В Туркестанской области 24 декабря местами ожидаются туман, ветер восточный

15-20 м/с.