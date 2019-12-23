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О метели предупредили жителей ряда регионов страны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метель, туман и ветер ожидаются в нескольких регионах 24 декабря в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Так, в Акмолинской области 24 декабря местами ожидается метель. Ветер
юго-западный, западный местами 15-20 м/с.
В Атырауской области 24 декабря местами ожидается ветер юго-восточный 15-20
м/с. В Атырау днем 24 декабря ожидается ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.
В Костанайской области 24 декабря местами ожидаются метель, туман, ветер
юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.
В Павлодарской области 24 декабря ожидается снег, местами низовая метель. Ветер юго-западный местами порывы 15-20 м/с.
В Павлодаре днем 24 декабря ожидаются снег, низовая метель. Ветер
юго-западный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90 %.
В Северо-Казахстанской области 24 декабря ожидается снег. Местами
метель, туман. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с.
В Туркестанской области 24 декабря местами ожидаются туман, ветер восточный
15-20 м/с.
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