О метели предупредили североказахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

16 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами метель. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части - 15-20, порывы 23-28 м/с .

В Петропавловске днем 16 января ожидаются метель, ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.