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О метели предупредили североказахстанцев
15 Января 2020 14:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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16 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами метель. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части - 15-20, порывы 23-28 м/с .
В Петропавловске днем 16 января ожидаются метель, ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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