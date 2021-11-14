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О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
14 Ноября 2021 19:32
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 14 ноября, 16-18 ноября в Алматинской области ожидается снег, туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы ветра 28-30 м/с, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.
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ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.
Для оперативного получения информации о штормовых предупреждениях и иной экстренной информации действует бесплатное мобильное приложение «Дармен».
Напомним, штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах республики.
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