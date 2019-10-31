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О метели и гололеде предупредили костанайцев
31 Октября 2019 15:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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1 ноября в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.
В Костанае 1 ноября ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Костанайская область, Погода,
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