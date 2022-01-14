О метели, гололёде и штормовом ветре предупредили жителей Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ-О метели, гололёде и штормовом ветре предупредили жителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«15 января на большей части Атырауской области ожидаются метель, гололед. Ветер с порывами до 23-28 м/с.В городе Атырау 15 января ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с», - сообщили в пресс- службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области просит соблюдать меры предосторожности как пешеходов, так и автомобилистов. Не советуя им без крайней надобности выезжать из населённых пунктов.

Ранее штормовые предупреждения были объявлены в шести регионах Казахстана.



