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    12:06, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    О местонахождении эвакопунктов рассказали спасатели в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жители Усть-Каменогорска с помощью мобильного навигатора смогут найти в городе местонахождение сборных эвакуационных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    ​В ведомстве сообщили, что при угрозе либо возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, также в целях обеспечения безопасности населения проводится организованный вывоз, вывод населения и материальных ценностей из зон чрезвычайных ситуаций и из районов возможного применения современных средств поражения

    «Для осуществления эвакуационных мероприятий создаются сборные эвакуационные пункты (СЭП).​ В СЭПах​ каждого гражданина переписывают и распределяют для дальнейшей эвакуации. Внутри пункта располагается медицинский пункт, комната матери и ребенка, стол справок», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    К слову, на административной территории Усть-Каменогорска дислоцируется 31 сборный эвакуационный пункт (3 железнодорожных, 28 автомобильных). Информацию о расположении СЭП​ теперь можно узнать через мобильное приложение 2 ГИС​.​


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Безопасность Правоохранительные органы
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