О местонахождении эвакопунктов рассказали спасатели в Усть-Каменогорске
В ведомстве сообщили, что при угрозе либо возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, также в целях обеспечения безопасности населения проводится организованный вывоз, вывод населения и материальных ценностей из зон чрезвычайных ситуаций и из районов возможного применения современных средств поражения
«Для осуществления эвакуационных мероприятий создаются сборные эвакуационные пункты (СЭП). В СЭПах каждого гражданина переписывают и распределяют для дальнейшей эвакуации. Внутри пункта располагается медицинский пункт, комната матери и ребенка, стол справок», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.
К слову, на административной территории Усть-Каменогорска дислоцируется 31 сборный эвакуационный пункт (3 железнодорожных, 28 автомобильных). Информацию о расположении СЭП теперь можно узнать через мобильное приложение 2 ГИС.