О мерах подготовки к оползне- и селеопасному периоду доложили в ДЧС Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 194 оползнеопасных и 243 селеопасных участков взято на учет в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ДЧС Алматинской области.

На территории Алматинской области оползни распространены в горных и предгорных районах на территориях 6 районов и 1 города: Талгарского, Енбекшиказахского, Карасайского, Райымбекского, Панфиловского, Кегенского районов и города Текели.

«Взято на учет 194 оползнеопасных участков, расположенных вблизи 24 населенных пунктов и дачных обществ, а также зон отдыха, взято на учет 243 селеопасных участка, расположенных вблизи населенных пунктов», - говорится в сообщении ведомства.

С апреля текущего года Департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматинской области совместно с ГУ «Казселезащита» на селе и оползнеопасных участках проведены 64 наземных обследований и 1 аэровизуальное обследование опасных участков горных хребтов Иле-Алатау. В ходе облета также было обследовано состояние горных рек, мореных озер, расположенных на высоте свыше 2500 метров над уровнем моря, определены состояния русел бассейнов рек, мореных озер и опасных участков.

В ведомстве также напомнили казахстанцам о мерах предосторожности в случае селевого потока.

ДЧС Алматинской области просит изучить опасные места на маршруте своего движения и избегать их, особенно после обильных дождей. Всегда помнить, что попавшему в селевой поток, спастись, почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его. Воздержаться от походов в горы в селеопасный период. Определить возможные места и примерные границы оползней в вашем регионе. При появлении признаков приближающегося оползня (заклинивание дверей и окон зданий, просачивание воды на оползнеопасных склонах) сообщить в службу ЧС (101, 112). Следите за новостями, слушайте радио. При получении сигналов об угрозе возникновения оползня отключите электроприборы, газовые приборы и водопроводную сеть. Приготовьтесь к немедленной эвакуации. В зависимости от скорости смещения оползня действуйте по ситуации. При эвакуации необходимо взять с собой документы, ценности, а в зависимости от обстановки теплые вещи и продукты.