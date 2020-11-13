О мерах поддержки предпринимателей рассказал аким Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Несмотря на пандемию, в Атырауской области выросло число предпринимателей до 50 тысяч. В реализации бизнес-проектов занято 127 тысяч жителей, это почти 40% экономически активного населения. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал глава региона Махамбет Досмухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В первом полугодии текущего года субъектами МСБ произведено продукции на 1 трлн. 148 млрд тенге. В результате мер налогового стимулирования более 20 тысяч налогоплательщиков области по отдельным категориям получают налоговые льготы в размере 6 млрд. По поручению Главы государства в области 204 субъекта МСБ освобождены от уплаты при аренде государственного имущества. За период реализации «Дорожной карты бизнеса» в регионе просубсидировано и гарантировано 1925 проектов при общей сумме кредитования 134 млрд. тенге, создано более 7 тысяч новых рабочих мест», - сообщил глава региона.

В 2020 году по этому направлению выделено 4,1 млрд тенге, 335 предпринимателей получили финансовую помощь и создали 466 новых постоянных рабочих мест. За 7 лет региональной программы «Бизнес аймақ» профинансировано 513 проектов на селе. 705 человек получили стабильный заработок. 660 рабочих мест запланированы в рамках Карты поддержки предпринимательства. Их обеспечат 8 новых проектов стоимостью почти 16 млрд. тенге.



