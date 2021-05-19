О мерах поддержки населения и бизнеса рассказала Мадина Абылкасымова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О мерах поддержки населения и бизнеса рассказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для сохранения способности обслуживания кредитов и снижения долговой нагрузки в период пандемии по поручению Главы государства всем субъектам МСБ и населению была предоставлена отсрочка платежей по кредитам», - говорится в докладе Мадины Абылкасымовой в рамках CFO IDEA EXCHANGE & NETWORKING SUMMIT.

С 16 марта по 1 октября 2020 года отсрочку по кредитам получили 1,9 млн граждан и 12,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Общая сумма отсроченных платежей превысила 477 млрд. тенге. В период ЧП был введен запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 календарных дней, запрет на начисление штрафов и пени, начиная с первого дня просрочки платежей по кредитам. Банки и микрофинансовые организации приостановили претензионно-исковую работу по заемщикам, имеющим просрочку платежей.

«Для поддержки субъектом МСБ по поручению Главы государства, с октября 2020 года реализован механизм субсидирования процентных ставок до 6% годовых по всем кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики. Такие субсидии получили 4 055 субъектов МСБ по 14 тысячам проектов на сумму 22 млрд тенге. Сейчас, с учетом очередной волны пандемии и карантина, Главой государства поручено продлить отдельные антикризисные меры. С 1 апреля по 1 июля 2021 года возобновлено предоставление отсрочек платежей по кредитам для субъектов МСБ в пострадавших секторах экономики. Теперь отсрочки для субъектов микро- и малого бизнеса предоставляются автоматически, для субъектов среднего бизнеса - после оценки их финансового состояния. До 1 июля также продлено субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики и расширен список пострадавших отраслей», - сказала Мадина Абылкасымова.

Для этого из бюджета дополнительно выделено 18,4 млрд тенге. По е словам, в целом благодаря принятым мерам последствия кризиса для финансового сектора не оказали негативное влияние на финансовый сектор.