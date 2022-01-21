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О мерах поддержки бизнеса в части налогового законодательства рассказали в КГД

21 Января 2022 17:36
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О мерах поддержки бизнеса в части налогового законодательства рассказали в КГД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах поддержки бизнеса, принимаемых в части налогового администрирования, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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6 января текущего года Комитет государственных доходов довел до субъектов бизнеса информацию по порядку выписки счет-фактур в режиме ЧП.

«В связи с введением чрезвычайного положения и техническими сбоями в работе сети Интернет в соответствии со статьей 412 Налогового кодекса Республики Казахстан Комитетом подписан протокол о признании технической ошибки за период с 5 по 19 января 2022 года», - сказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов в ходе брифинга в СЦК.

Спикер отметил, что в случае необходимости налогоплательщики вправе выписать счет-фактуру на бумажном носителе, с последующим внесением в электронную систему в течение 15 календарных дней после 19 января 2022 года. В КГД при этом уточнили, что штрафные санкции применяться не будут.

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#Бизнес   #Экономика   #Налоги  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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