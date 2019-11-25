О мерах по увеличению доли МСБ рассказал Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О планируемых мерах по увеличению доли малого и среднего бизнеса рассказал Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan» Елбасы рассказал о планируемых мерах по увеличению доли МСБ в экономике страны и прогнозируемых результатах осуществления программы «Еңбек».

«В ближайшие 2 года по программе «Еңбек» будет обеспечен охват порядка 1,5 миллионов человек, планируется создать более 750 тысяч рабочих мест. В 2020-2025 годах будет построено около 1 миллиона квартир», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, Нурсултан Назарбаев встретился с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan». В совещании приняли участие депутаты Фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента, секретари и руководители фракций маслихатов.