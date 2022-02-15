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О мерах по субсидированию туристической отрасли рассказали в Минкультуры РК

15 Февраля 2022 18:25
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О мерах по субсидированию туристической отрасли рассказали в Минкультуры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Айдос Сакенов рассказал о мерах по привлечению туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«30 апреля 2021 года Президентом были подписаны поправки в закон о туристской деятельности, в рамках которого предусмотрен запуск новых 7 мер господдержки с 1 января 2022 года. Сейчас идет информация о запуске программы Kids go free - детский перелет детей в рамках турпакета. Кроме того, субсидирование содержания санитарно-гигиенических узлов; возмещение затрат при приобретении автобусов. То есть туроператор, турагент, гид может приобрести автобус и 25% от инвестиционных затрат будет возмещать государство. При строительстве объектов туристской деятельности - гостиниц, хостелов, кэмпингов и других объектов - государство будет возмещать 10% от инвестиционных затрат. Запущена программа по субсидированию инвестиционных затрат при строительстве объектов придорожного сервиса. Придорожный сервис является неотъемлемой частью отдыха любого туриста», - пояснил Айдос Сакенов в рамках совещания по разъяснению возмещения части затрат субъектам предпринимательства, прошедшего в Нур-Султане.

Как отметил председатель Комитета, предусмотрены меры и по привлечению иностранных туристов.

«В рамках меры за каждого иностранного туриста будем оплачивать 15 тысяч тенге туроператорам. С 2022 года в силу вступила норма по bed tax по международному опыту. В текущем году установлена ставка в размере 0%, в последующем она будет диверсифицирована в соответствии с методикой, утвержденной в правилах. Все эти меры направлены на развитие внутреннего, въездного туризма, на стимулирование наших граждан отдыхать внутри страны. С 1 января все нормы вступили в силу. Они действуют», - отметил Айдос Сакенов.

Также как отметил спикер, запущена мера по поддержке горнолыжных курортов. По словам председателя Комитета, субсидируется оборудование, а также техника, а именно снегогенераторы, канатные дороги, ратраки. Сумма возмещения составляет 25% от объема инвестиции.

Ранее вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев подробно рассказал в интервью, как можно воспользоваться бесплатными авиабилетами для несовершеннолетних.


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#Бизнес   #Нур-Султан   #Туризм   #Минкультуры   #Финансы  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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