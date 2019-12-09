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О мерах по снижению потребительского импорта рассказал Ерболат Досаев

9 Декабря 2019 17:21
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О мерах по снижению потребительского импорта рассказал Ерболат Досаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о совместной работе с Правительством по диверсификации казахстанского экспорта и углублении программы импортозамещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Даже при текущем дефиците текущего счета рынок достаточно сбалансированный. Курс достаточно стабильный с точки зрения восприятия предложения и спроса на рынке. Если говорить о 2020 годе, понятно, что растущий дефицит текущего счета окажет свое давление. Поэтому в рамках соглашения с Правительством мы принимаем меры, особенно в рамках «экономики простых вещей», для того чтобы снизить объемы роста потребительского импорта. Такие хорошие тенденции в этом году заложены», - сказал Ерболат Досаев на брифинге в Алматы.

Он также отметил, что на валютном рынке будут разные ожидания ослабления или укрепления тенге.

«Как и показал непростой 2019 год, мы 2020 год оцениваем не менее легким и готовимся к новым вызовам. При этом также четко понимаем, что, как и в этом году, дефицит текущего счета сформировался исключительно, в первую очередь, за счет роста инвестиционного импорта. К сожалению, мы должны это перетерпеть в ближайшие несколько лет, потому что за счет будущего экспорта и от реализации проектов мы получим больше экспортной выручки. Пока проекты реализуются, рост импорта происходит, но потом стабилизируется. Кроме этого, мы обсуждаем с Правительством программу диверсификации казахстанского экспорта и также углубление программы импортозамещения, особенно в продовольственном секторе», - подытожил он.

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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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