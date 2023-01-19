О мерах по снижению дефицита бюджета сообщил глава Минфина РК

19 Января 2023, 15:58

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе заседания коллегии ведомства заявил, что в рамках реализации концепции управления госфинансами необходимо постепенно снижать дефицит бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году дефицит бюджета по сравнению с прошлым годом снижен с 3,3% до 2,7% к ВВП. Это позволит сдерживать чрезмерный рост госдолга. Финансирование дефицита планируется преимущественно на внутреннем рынке», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина пояснил, что в случае нехватки внутренней ликвидности будут задействованы другие инструменты – займы международных финансовых организаций и выпуск облигаций на внешних рынках.

«Продолжится работа по включению государственных ценных бумаг в международные индексы, а также привлечение Euroclear на казахстанский фондовый рынок. Это даст дополнительную ликвидность для финансирования дефицита бюджета», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Как отметил министр финансов, управление государственным долгом будет осуществляться с соблюдением всех установленных ковенантов.