О мерах по сдерживанию уровня цен на товары первой необходимости рассказали в НПП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперты НПП«Атамекен» разработали пакет мер по сохранению уровня цен на товары первой необходимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Нацпалаты.

«Для сдерживания цен необходимо на уровне каждого регионального штаба создать рабочую группу из представителей МИО, региональных палат предпринимателей, и партии «Нур Отан» (по согласованию)», - отметили в Нацпалате.

По их мнению, рабочая группа должна выявить и определить текущий объем запаса необходимых продуктов и товаров первой необходимости. Данный перечень состоит из 19 видов социально значимых продуктов и определен постановлением Правительства (№145), постоянно мониторить уровень запасов указанных позиций, вести реестр всех крупных поставщиков и производителей региона.

«Если запасы ниже необходимого уровня (в основном это импортируемые товары), то рабочая группа определяет меры поддержки для таких поставщиков, например, в виде субсидирования курсовой разницы для поддержания докризисных цен.

Для торговых представителей и дистрибьюторов, а также производителей, которые производят или поставляют эти товарные позиций, предлагаем выделение оборотных средств через БВУ под 6% годовых (по программе «экономики простых вещей») или же через СПК с выделением средств им из местного бюджета, чтобы они бесперебойно поставляли продукты питания и медикаменты.

Также нужно поддержать сферу услуг по онлайн-доставке продуктов и повседневных товаров с доступом к складским транспортным и оборотным средствам», - добавили в НПП.