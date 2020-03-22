+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 7 °С
USD 444.80 EUR 476.78
RUB 5.72 CNY 62.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О мерах по сдерживанию уровня цен на товары первой необходимости рассказали в НПП

22 Марта 2020 22:33
Поделиться:
О мерах по сдерживанию уровня цен на товары первой необходимости рассказали в НПП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперты НПП«Атамекен» разработали пакет мер по сохранению уровня цен на товары первой необходимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Нацпалаты.

Новости по теме
Цены на продукты в Туркестане на постоянном контроле Nur Otan
Горячая линия по необоснованному росту цен работает в Карагандинской области В Костанайской области снижены цены на социально значимые продукты В Кокшетау прошел день торговли продуктами питания по сниженным ценам

«Для сдерживания цен необходимо на уровне каждого регионального штаба создать рабочую группу из представителей МИО, региональных палат предпринимателей, и партии «Нур Отан» (по согласованию)», - отметили в Нацпалате.

По их мнению, рабочая группа должна выявить и определить текущий объем запаса необходимых продуктов и товаров первой необходимости. Данный перечень состоит из 19 видов социально значимых продуктов и определен постановлением Правительства (№145), постоянно мониторить уровень запасов указанных позиций, вести реестр всех крупных поставщиков и производителей региона.

«Если запасы ниже необходимого уровня (в основном это импортируемые товары), то рабочая группа определяет меры поддержки для таких поставщиков, например, в виде субсидирования курсовой разницы для поддержания докризисных цен.

Для торговых представителей и дистрибьюторов, а также производителей, которые производят или поставляют эти товарные позиций, предлагаем выделение оборотных средств через БВУ под 6% годовых (по программе «экономики простых вещей») или же через СПК с выделением средств им из местного бюджета, чтобы они бесперебойно поставляли продукты питания и медикаменты.

Также нужно поддержать сферу услуг по онлайн-доставке продуктов и повседневных товаров с доступом к складским транспортным и оборотным средствам», - добавили в НПП.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Малый бизнес, Экономика, Общество, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив