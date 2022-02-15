О мерах по регулированию деятельности цифрового майнинга рассказал министр энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах по регулированию деятельности цифрового майнинга рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В части поручения Главы государства по изучению договоров, на основании которых получены техусловия для майнеров будет проведена ревизия по выданным техническим условиям потребителей на предмет целей и фактического объема потребления электроэнергии», - сказал Болат Акчулаков.

Министр добавил, что в части регулирования и развития цифрового майнинга, предлагаются такие меры, как формирование квоты на потребление электрической энергии субъектам цифрового майнинга; обеспечение покупки электроэнергии цифровыми майнерами на централизованных торгах выше отпускной цены; увеличение тарифа на рынке мощности для субъектов цифрового майнинга путем дифференциации между остальными потребителями электрической энергии; запрет на электроснабжение субъектов цифрового майнинга на розничном рынке электрической энергии; ограничение в потреблении электроэнергии субъектов цифрового майнинга при отрицательном сальдо перетоке (дефиците) из Российской Федерации; установление запрета на совмещение деятельности цифрового майнинга с другими видами предпринимательства, в том числе иными вычислительными услугами (ЦОД); создание площадок по размещению субъектов цифрового майнинга; перевод субъектов, осуществляющих майнинг на потребление электрической энергии от возобновляемых источников энергии.

«Данные предложения будут отработаны с заинтересованными сторонами.

Министерством будут предприняты все необходимые меры по исполнению поручений Главы государства», - подчеркнул Болат Акчулаков.