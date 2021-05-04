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О мерах по предупреждению завоза коронавируса извне в Казахстан сообщил Алексей Цой

Автор:  
Серик Сабеков
4 Мая 2021, 10:44
О мерах по предупреждению завоза коронавируса извне в Казахстан сообщил Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программа «Ashyq» масштабирована во все регионы. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 26 апреля программа «Ashyq» масштабирована во все регионы. Зарегистрировано около 3 тысяч участников, 650 тысяч пользователей, выявлено 900 болеющих коронавирусом, 700 контактных», - сказал Алексей Цой.

Министр также сообщил о дополнительных мерах по предупреждению завоза коронавируса извне.

«Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Индии, где ежедневно регистрируется до 400 тысяч случаев в сутки, приняты дополнительные меры по предупреждению завоза штамма, распространённого на территории Индии. Лица, прибывающие в Республику Казахстан (в том числе через третьи страны) и посещавшие Индию в течение последних 14 дней подлежат изоляции на дому (домашний карантин) на 14 дней независимо от наличия справки на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19», - пояснил Алексей Цой.

Напомним, в Казахстане снят ряд ограничений для лиц, имеющих полный курс вакцинации против КВИ.


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