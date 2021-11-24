О мерах по поддержке казахстанской молодежи рассказал Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как в Казахстане поддерживают молодых казахстанцев, рассказал председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за последние три года на обеспечение жильем работающей молодежи в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент выделено 21 млрд тенге. Для получения качественного образования для молодых людей введены в эксплуатацию современные учебные заведения. За 30 лет независимости построено 1800 новых школ. Значительно увеличилось и количество организаций дошкольного воспитания и обучения», - сказал в ходе молодежного форума «Тәуелсіздік ұрпақтары» Маулен Ашимбаев.

Также, по словам председателя Сената, в целях улучшения здоровья нации построены новые больницы.

«С обретением независимости построено и введено в эксплуатацию 1827 объектов здравоохранения. Все это делается в первую очередь для того, чтобы молодежь стала образованной, здоровой, конкурентоспособной», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената напомнил, что 2019 год был объявлен Годом молодежи, в рамках которого активно осуществлялись меры по поддержке подрастающего поколения.

«Год волонтеров также способствовал раскрытию огромного потенциала молодежи. На борьбу с пандемией были вовлечены около миллиона добровольцев. Известно, что большая часть из них - молодежь», - отметил М. Ашимбаев..

«При выборах в Мажилис и маслихаты по инициативе Главы государства в партийных списках установлена обязательная 30-процентная квота для женщин и молодежи. Данная норма позволила увеличить приток молодежи в законодательные и представительные органы», - добавил спикер Сената.

Маулен Ашимбаев в то же время подчеркнул, что особое внимание со стороны государства уделяется принципу формирования справедливого социального лифта для молодежи.

«Сформирован Президентский молодежный кадровый резерв, отобрана квалифицированная молодежь. На сегодня на ответственные должности назначены около 200 молодых людей из резерва. Эти меры продолжаются и в этом году», - сказал Маулен Ашимбаев.