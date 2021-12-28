О мерах по обеспечению внутреннего рынка дизтопливом рассказал глава Минэнерго
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О принятых мерах для обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В частности, по словам министра, в связи с образованием на рынке горюче-смазочных материалов дефицита дизельного топлива с августа по октябрь текущего года были приняты следующие меры:
- введен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом до 21 мая 2022 года;
- перенесен плановый ремонт на АНПЗ на 2022 год;
- сдвинут ремонт на ПНХЗ с сентября на ноябрь текущего года;
- осуществлен импорт дизельного топлива с НПЗ РФ в объеме 281 тыс. тонн.
В целях недопущения дефицита горюче-смазочных материалов в будущем Министерством энергетики разработан ряд мер.
Первое. Переход на увеличенный межремонтный период нефтеперерабатывающих заводов. Сокращение сроков ремонтов.
Второе. Создание резервных запасов нефтепродуктов в объеме 200 тыс. тонн (на базе КМГ – 150, КТЖ - 50 тыс. тонн).
Третье. Гармонизация сроков ремонтных работ нефтеперерабатывающих заводов и отгрузок дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей. Отгрузка дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей начнется в феврале, на месяц раньше прежних сроков.
Четвертое. Оснащение нефтебаз контрольными приборами учета.
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