О мерах по обеспечению стабильности на рынке труда рассказал Биржан Нурымбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал, как государство будет поддерживать граждан в части обеспечения работой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством все социальные обязательства государства будут сохранены в полном объеме. С начала года с учетом уровня инфляции размеры всех социальных выплат увеличены. По обеспечению занятости будет использован весь государственный потенциал, план охвата предусматривает 735 тысяч человек. Предусмотрены все необходимые меры – обучение работников, субсидирование рабочих мест, развитие микробизнеса», - рассказал министр в ходе заседания Правительства.

Он также назвал меры Правительства в целях обеспечения стабильности на рынке труда.

«Первое, разработка Дорожной карты по реализации инфраструктурных проектов по ремонту социальных объектов, также увеличение охвата временным субсидированием рабочих мест, организация профессионального обучения высвобождаемых работников, увеличение количества грантов для развития микробизнеса. Для определения перечня будет проведен мониторинг предприятий, которые планируют высвобождение работников с установлением пороговых значений. Также будет продолжена работа по заключению новых меморандумов с предприятиями по сохранению рабочих мест. Совместно с заинтересованными государственными органами и с НПП «Атамекен» на 2020 год запланировано создание 431 тыс. рабочих мест», - сообщил Биржан Нурымбетов.