О мерах по обеспечению доступности объектов для лиц с инвалидностью, рассказали в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Анархан Дюсенова рассказала о принимаемых мерах по обеспечению доступности объектов для лиц с инвалидностью (ЛСИ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, на сегодняшний день на информационном портале «Социальная защита лиц с инвалидностью» (inva.gov.kz) функционирует Карта доступности объектов в разрезе регионов, которая содержит сведения об адаптированности более 35 тыс. объектов социальной инфраструктуры по стране.

Указанные объекты разделены на три категории доступности: доступны, частично доступно, не доступны. Доступ учитывается для четырех категорий лиц с инвалидностью: от характера нарушений функций организма человека, лица с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и возможности передвижения только на креслах-колясках.

«Наиболее приоритетными в период до 2025 года определены 22 тыс объектов, это в первую очередь объекты, которые чаще всего посещают лица с инвалидностью, такие как госучреждения, ЦОНы, поликлиники, объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта», – рассказала Анархан Дюсенова.

Было отмечено, что в интерактивной Карте доступности местными исполнительными органами в онлайн режиме осуществляется актуализация объектов для ЛСИ и других маломобильных граждан.