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    17:02, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    О мерах по обеспечению доступности объектов для лиц с инвалидностью, рассказали в Минтруда

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Анархан Дюсенова рассказала о принимаемых мерах по обеспечению доступности объектов для лиц с инвалидностью (ЛСИ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, на сегодняшний день на информационном портале «Социальная защита лиц с инвалидностью» (inva.gov.kz) функционирует Карта доступности объектов в разрезе регионов, которая содержит сведения об адаптированности более 35 тыс. объектов социальной инфраструктуры по стране.

    Указанные объекты разделены на три категории доступности: доступны, частично доступно, не доступны. Доступ учитывается для четырех категорий лиц с инвалидностью: от характера нарушений функций организма человека, лица с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и возможности передвижения только на креслах-колясках.

    «Наиболее приоритетными в период до 2025 года определены 22 тыс объектов, это в первую очередь объекты, которые чаще всего посещают лица с инвалидностью, такие как госучреждения, ЦОНы, поликлиники, объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта», – рассказала Анархан Дюсенова.

    Было отмечено, что в интерактивной Карте доступности местными исполнительными органами в онлайн режиме осуществляется актуализация объектов для ЛСИ и других маломобильных граждан.

    Теги:
    Здравоохранение Минтруда РК Общество
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