О мерах по недопущению дефицита ГСМ рассказал министр энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О предпринимаемых мерах по недопущению дефицита ГСМ в будущем рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительство нового завода занимает достаточно длительное время и требует больших средств, поэтому мы рассматриваем расширение перерабатывающих мощностей на Шымкентском НПЗ», - сказал Болат Акчулаков.

На сегодня действующая мощность на Шымкентском НПЗ составляет 6 млн тонн, когда его проектировали максимальная мощность предполагалась в 12 млн тонн.

Будут завершены работы по переходу на увеличенный межремонтный период НПЗ РК; создание резервов запасов нефтепродуктов в республике; гармонизация сроков ремонтных работ НПЗ и отгрузок дизтоплива для нужд СХТП; оснащение нефтебаз контрольными приборами учета.

Вместе с тем, как отмечают в ведомстве, остается открытым вопрос расширения трубопроводной системы на участках Атырау-Кенкияк (455 км, пропускная способность – 6 млн тонн) и Кенкияк-Кумколь (794 км, пропускная способность – 10 млн тонн).