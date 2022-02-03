О мерах по недопущению дефицита ГСМ рассказал министр энергетики РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О предпринимаемых мерах по недопущению дефицита ГСМ в будущем рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Строительство нового завода занимает достаточно длительное время и требует больших средств, поэтому мы рассматриваем расширение перерабатывающих мощностей на Шымкентском НПЗ», - сказал Болат Акчулаков.
На сегодня действующая мощность на Шымкентском НПЗ составляет 6 млн тонн, когда его проектировали максимальная мощность предполагалась в 12 млн тонн.
Будут завершены работы по переходу на увеличенный межремонтный период НПЗ РК; создание резервов запасов нефтепродуктов в республике; гармонизация сроков ремонтных работ НПЗ и отгрузок дизтоплива для нужд СХТП; оснащение нефтебаз контрольными приборами учета.
Вместе с тем, как отмечают в ведомстве, остается открытым вопрос расширения трубопроводной системы на участках Атырау-Кенкияк (455 км, пропускная способность – 6 млн тонн) и Кенкияк-Кумколь (794 км, пропускная способность – 10 млн тонн).
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