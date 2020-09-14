О мерах информационной поддержки антикоррупционной политики рассказали в МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прямом эфире на странице «Антикоррупционной службы РК» в Facebook вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов рассказал о мерах информационной поддержки антикоррупционной политики и концепции открытости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Противодействие коррупции – это общая задача всех государственных органов. Этой работе отдается приоритет в нашем Министерстве. Во-первых, мы утвердили антикоррупционные стандарты в сферах, где руководит Министерство, то есть, каждого нового сотрудника, приходящего в ведомство, обязывают ознакомиться с этими стандартами и выполнять их требования. В Министерстве и его структурах разработаны и утверждены антикоррупционные планы. Эти планы включают в себя информационно-разъяснительную работу и общеправовые меры влияния», – сказал Болат Тлепов.

Вице-министр напомнил, что с участием Министерства продолжает работу проектный офис «Адалдық алаңы».

«В рамках этого проекта достигнуты большие результаты. Министерство проводит антикоррупционный мониторинг. Мы стараемся привлекать к этой работе представителей общественности, общественные организации. Работа ведется на партнерской основе», – отметил Б. Тлепов.

По его словам, один из результатов, достигнутых Министерством – открытость его работы. Все обсуждения проходят в режиме онлайн.

«По инициативе министра организовано заседание «круглого стола» на постоянной основе в онлайн-режиме. На этих обсуждениях общественные активисты открыто рассматривают актуальные вопросы, в том числе темы, касающиеся ведомства», – сообщил вице-министр.