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    11:58, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    О мерах борьбы с детской смертностью на дорогах рассказал Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно профилактики аварийности и мер по снижению детской смертности на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Активное участие в обеспечении безопасности дорожного движения принимают граждане, обмен информацией с которыми налажен посредством современных цифровых технологий. К примеру, запущено мобильное приложение «102», посредством которого граждане через аудио или видеозвонок могут обратиться в органы внутренних дел, направить в уполномоченный орган для принятия мер реагирования фото-, видео материалы фактов совершения административных правонарушений. С начала текущего года через названное приложение поступило тысячу материалов, затрагивающих сферу дорожного движения», - написал Аскар Мамин в своем ответе.

    По его словам, регулярно с участием институтов гражданского общества проводятся оперативно-профилактические мероприятия («Приемная на дороге!», «Автобус», «Безопасная дорога», «Внимание пешеход!» «Внимание дети!» и т.д.), которые дают положительный эффект.

    «Принимаются меры по снижению детской смертности на дорогах. При координации Министерства образования и науки в организациях образования на системной основе в рамках учебно-воспитательного плана реализуется непрерывное обучение ПДД. Содержание учебного курса ПДД осуществляется в 1-4 классах (по 6 часов в каждом классе) классными руководителями за счет классных часов и во внеурочное время, темы и сроки занятий указываются в годовом плане работы классных руководителей. В 5-8 классах учебный курс ПДД ведется (по 10 часов в каждом классе) за счет классных часов и во внеурочное время с указанием темы и даты занятий на отдельной странице классного журнала», - отметил Премьер.

    «В старших классах одним из требований к уровню подготовки обучающихся по предмету «Начальная военная и технологическая подготовка» является знание ПДД. Кроме того, для несовершеннолетних детей посредством телеканала «Balapan» организованы познавательные программы с целью привития культуры безопасного поведения на дорогах с ранних лет («Жолың болсын, балақай!», «Көңілді көліктер», «Бұзығым» и т.д.)», - перечислил А. Мамин.


    Теги:
    Дороги Правительство Правительство РК Общество Премьер-министр РК
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