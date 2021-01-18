О мерах безопасности во время крещенских купаний рассказали жамбылцам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О мерах безопасности во время крещенских купаний рассказали сегодня на информационной площадке региональной службы коммуникаций Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Отметим, что на территории Жамбылской области имеется несколько популярных мест традиционного купания в православный праздник Крещения.

В Таразе это канал Карасу близ храма Успения Божией Матери, река Талас по проспекту Жамбыла, вблизи Казпоселка (район моста), по улице Жаугаш батыра ниже гидроузла, Тектурмас, река Аса близ автодороги в направлении Новоджамбулского фосфорного завода. В Жамбылском районе для крещенского купания определен родник Аулие-бастау, расположенный по автодороге Карабастау - Каратау - Жанатас. В Сарысуском районе определено крещенское купание на роднике Ак-булак, в Жуалынском районе - на водохранилище Терс-Ащибулак, в городе Шу - в районе моста и в месте «Тогай» на реке Шу.

«Ежегодно, в ночь с 18 на 19 января, в один из главных православных праздников Крещения Господня, сотни жителей Жамбылской области выезжают за пределы населенных пунктов на водоемы. Их безопасность находится под контролем спасателей, полиции, медиков», - рассказал начальник ДЧС Жамбылской области, полковник гражданской защиты Ермек Момбаев.

По словам спикера, в этом году на территории области официальные места для купания отсутствуют.

«Вместе с тем для обеспечения безопасности граждан департамент по ЧС области, совместно с сотрудниками местной полицейской службы и здравоохранения, организует дежурства в местах, где жители обычно совершают обряд купания в водоемах», - рассказал Ермек Момбаев, отметив, что существуют определенные ограничения для подобного экстремального купания по медицинским показаниям.

«Врачи не советуют купаться в холодной воде на Крещение людям с хроническими заболеваниями, особенно тем, кто перенес инфаркты и инсульты. Также не рекомендуется окунаться при ожирении, заболеваниях мочевой и нервной системах, сахарном диабете. Купание в проруби полезно только здоровым и закаленным людям. Для того чтобы зимнее купание не нанесло вред здоровью, нужно соблюдать основные принципы. Раздеваться непосредственно перед тем, как входить в воду. Погружаться в воду медленно, не надрывая свою сердечно-сосудистую систему. Перед тем, как окунаться, разогрейте тело, сделав несколько упражнений на разогрев. Охлаждайтесь постепенно. Зайдя в воду по колена, умойтесь и слегка намочите верхнюю часть тела. Окунувшись, не находитесь в ледяной воде больше десяти секунд. Выбравшись наружу, сразу же интенсивно разотрите себя сухим полотенцем и оденьтесь в теплую одежду. Ни в коем случае нельзя окунаться в воду, приняв алкоголь. Обязательно иметь с собой теплую и сухую одежду, чтобы переодеться, и горячий чай», - подчеркнул начальник ДЧС Жамбылской области, полковник гражданской защиты Ермек Момбаев.

Специалисты ДЧС Жамбылской области призывают граждан не совершать купание в местах, не оборудованных для этого, не допускать купание детей без присмотра взрослых, не купаться в одиночку и в состоянии алкогольного опьянения, не купаться без представителей спасательной службы и медицинских работников.

Напомним, целебный родник Аулие-бастау находится в 30 км от Тараза, сюда часто ездят как жители областного центра, так и из других городов Казахстана и соседнего Кыргызстана. Источник давно известен своими целебными свойствами, замеченными еще в старину чабанами - больные овцы, переночевав возле водоема, выздоравливали. К роднику приезжают сотни людей за здоровьем и целебной водой. Купаются в этом роднике в любую погоду, температура воды здесь всегда, и зимой и летом, +16 градусов. По мнению аксакалов, целебные свойства этой воде дает святой дух. Неподалёку от родника находится могила старца, и местность называется «Аулие (святой) бастау». Рядом находится городище «Аулие-бастау» VI-X вв., относящееся к историческим памятникам областного значения.