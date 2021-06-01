О мерах безопасности в летний период предупредили казахстанцев
«Населению, чтобы избежать беды, необходимо строго соблюдать ряд элементарных правил поведения. В том числе, на водоемах:
не купаться в местах, где установлены знаки «Купание запрещено»;
не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва; не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
не нырять в непроверенных и необорудованных местах;
не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
не заниматься спортом, в том числе играть в спортивные игры, в местах, не приспособленных для этих целей;
не допускать уничтожения (снятия), повреждения или установки знаков безопасности на водоемах;
не оставлять на берегу и в раздевалках предметы и мусор, который может нанести травму отдыхающим;
не взбираться на знаки безопасности, буйки на водоемах;
не допускать купания детей без сопровождения взрослых», - сказал председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков на брифинге в СЦК.
При нахождении на природе не допускается бросать горящие спички и окурки; не допускается разводить костры в лесных и степных массивах; стеклянную посуду следует забирать с собой, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву.
Также в МЧС просят соблюдать меры при эксплуатации электросетей и электрооборудования.
«Не эксплуатировать неисправную, а также ветхую электрическую проводку, уходя из дома, убедиться в том, что все электроприборы выключены; не оставлять своих малолетних детей без присмотра. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Постоянно внушайте детям, что спички - не игрушка», - обратился Бауыржан Сыздыков.