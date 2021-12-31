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О мерах безопасности при обращении с пиротехникой напомнили детям в Павлодарской области

31 Декабря 2021 00:48
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О мерах безопасности при обращении с пиротехникой напомнили детям в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полиция напомнила подросткам о важности соблюдать правила безопасности при обращении с пиротехническими изделиями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудники полиции напомнили подросткам о мерах личной безопасности, соблюдении требований правил дорожного движения и обращения с пиротехническими изделиями», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили подарки и памятки о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Порадовать юных экибастузцев в преддверии Нового года решили участковые инспекторы по делам несовершеннолетних управления полиции Экибастуза с детским благотворительным фондом и волонтёрами. С подарками и поздравлениями они посетили 77 семей.

«Такие встречи, проходящие в преддверии Нового года, уже стали для детей настоящей традицией», - отметила старший инспектор группы ювенальной полиции УП Экибастуза Фатима Ахмечанова.

Напомним, об опасности возникновения пожаров во время новогодних мероприятий предупредил на брифинге начальник Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Еркін Отаргалымулы.



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#Павлодарская область   #Безопасность   #МВД РК   #Регионы   #Общество   #Новый год  
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Автор:

Антон Гагарин

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