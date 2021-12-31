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О мерах безопасности на зимних дорогах казахстанцам напомнили полицейские

31 Декабря 2021 19:36
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О мерах безопасности на зимних дорогах казахстанцам напомнили полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВД РК напоминает о мерах безопасности на дорогах в зимний период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания.

В силу климатических изменений, увеличения транспортного потока, ухудшения видимости, обзорности изнутри машины, недостатка солнечного света – опасность на дорогах в разы возрастает.

МВД напоминает, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, по укатанному снегу) необходимо строго соблюдать: дистанцию, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

Необходимо учитывать погодные условия, информацию и специальные сообщения об их ухудшении и закрытии дорог.


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#Безопасность   #МВД РК   #Дороги   #Погода  
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