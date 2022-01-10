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    13:52, 10 Январь 2022 | GMT +6

    О механизме возврата неиспользованных билетов на пассажирские поезда рассказали в КТЖ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пассажирам, принявшим решение сдать ранее купленные ж/д билеты, необходимо учесть некоторые нюансы при их возврате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

    Деньги за неиспользованные проездные документы (билеты) на пассажирские поезда, курсирующие в период ЧП, можно получить непосредственно в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки» и через интернет ресурсы.

    Неиспользованные проездные документы (билеты) можно вернуть в течение 6 месяцев после даты отправления поезда, но не позже.

    При этом, в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки» пассажиры получат полную выплату стоимости проезда, без удержаний.

    При возврате через интернет ресурсы, в случае получения неполной стоимости, за разницей пассажиру необходимо обратиться в билетные кассы АО «Пассажирские перевозки». В этом случае, выплата разницы стоимости проезда пассажирам будет производиться в претензионном порядке по заявлению.

    Образец заявления можно получить пройдя по ссылке пункта 8.10 Правил сайта www.bilet.railways.kz в разделе «Пассажирам».


    Теги:
    КТЖ Общество ЧП-2022
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