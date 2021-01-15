О масштабах ущерба от штормового ветра рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О масштабах ущерба от штормового ветра рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 19:00 14 января в Атырауской области зарегистрировано 13 случаев падения кровли и 5 реальной угрозы падения. В результате сильного ветра с порывами до 24 м/с в Макатском районе произошел частичный срыв кровли спортивного зала школы-интерната на площади 328,26 кв. м, срыв кровли актового зала средней школы имени Саргуанова на площади 236 кв. м, крыши 5-этажного дома на площади 600 кв. м, 4-этажного дома на площади 63 кв. м.

Также полностью сорвало крышу здания Макатского эксплуатационного локомотивного депо на площади 892 кв. м. В Индерском районе в результате сильного ветра (порывы до 22 м/с) произошел частичный срыв кровли Западной региональной дирекций телекоммуникаций АО «Казахтелеком» на площади 72 кв. м. Во дворе произошел частичный срыв кровли хозяйственной постройки на площади 72 кв. м. В Жылыойском районе в результате сильного ветра (порывы до 23 м/с) произошел полный срыв кровли частного жилого дома общей площадью 196 кв. м. В городе Атырау поступило 5 сообщений о том, что есть угроза падения кровли (Балықшы, село Ақжар, микрорайон Нурсая, проспект Азаттық, улица А. Кунанбаева). На местах сотрудники ДЧС оперативно укрепляют свисающие конструкции», - рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

В ведомстве также сообщили, что жертв и пострадавших в течения дня в области не было.

Напомним, из-за непогоды в Атырауской области отменили занятия детей младших классов, ряд сел и городских микрорайонов остались без света. Тем временем ветер практически во всех районах области не стихает.