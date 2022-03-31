АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О масштабах разрушений от ураганного ветра рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«29 марта в Атырауской области в результате порывистого ветра скоростью до 28 м/с произошли повреждения электролиний, частичные срывы кровли крыш домов, зданий, обрушение которых представляло непосредственную угрозу для жизни людей. Спасатели были переведены на усиленный режим работы и оперативно выполняли аварийно-спасательные работы. За сутки на номер 112 поступило 34 вызова - 28 в городе и 6 в районах. Пострадали 18 многоэтажных жилых домов, 3 объекта здравоохранения, 3 детских сада, 3 школы, 1 дом культуры.

В городе Атырау из-за сильного ветра произошли частичные срывы кровли крыш, обшивки, стеклянных фасадов, кровель балконов. Сильный ветер повредил кровлю навеса в детсаде «Ақбөбек» в пос. Акжар, карниз детсада №29 в мкр.Нурсая, карниз детсада №35 в пос.Новостройка. В Атырауском областном кардиологическом центре ветер снес крышу на площади 100 кв. м, в областной больнице упала фасадная облицовка на площади 35 кв. м, в локомотивном депо сорвало кровлю на площади 600 кв. м, есть угроза падения кровли в здании департамента пограничной службы на площади 50 кв. м.

В Индерском районе в пос.Индербор ветер снес обшивку на площади 96 кв.м в школе искусств. В Махамбетском районе в селе Махамбет есть угроза падения кровли в районной больнице»,- рассказали об основных разрушениях от разбушевавшийся стихии в пресс-службе ДЧС региона.

Кроме того, в Кызылкогинском районе из-за ухудшений погодных условий произошло аварийное отключение электроснабжения в поселках Тайсоган, Жамансор, Кенбай, Жанкельдин, Ойл, Коздикара. В данный момент все абоненты подключены к дополнительной линии, ведутся работы по восстановлению поврежденной высоковольтной линии. В городе Атырау в мкр.Сарыкамыс, в пос.Кызылбалык, Геолог, Акжар сильный ветер повредил электролинии, на данным момент все абоненты подключены.

В департаменте по ЧС был создан оперативный штаб для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. В местах ЧС спасатели оперативно-спасательного отряда при помощи альпинистского снаряжения закрепляли аварийные фрагменты конструкций, расчистили дороги. Несмотря на масштабы разрушений жертв и пострадавших нет.