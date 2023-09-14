О мародерстве в долине «шаров» заявили депутаты

Долину уникальных «шаров» Торыш в Мангистауской области разворовывают и разрушают мародеры. Об этом заявил сенатор Бекбол Орынбасаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат отметил, что местность где расположено урочище имеет огромный туристический потенциал. Как отметил парламентарий, такие уникальные природные «шары» существуют лишь в нескольких странах мира. Все они в полной мере используют туристический потенциал этого природного богатства.

«К сожалению, из-за нашего пренебрежительного отношения к таким дарам природы, как уникальные «шары» в долине Торыш, они уничтожаются, их крадут мародеры. Некоторые владельцы кафе, ресторанов, богатые граждане, используют эти камни в качестве украшений у себя во дворах. В настоящее время статус этих камней не закреплен нормативными документами. Поэтому, особо предприимчивые граждане поставили продажу этих уникальных «шаров» на поток. В связи с этим важно признать долину Торыш «особо охраняемой природной территорией» и включить ее в туристический маршрут Мангистауской области», - заключил сенатор.